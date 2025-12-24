“GenerAzioni In Movimento”: emozioni, dialogo e comunità nell’evento conclusivo del progetto pilota a Floridia

Floridia ha ospitato con grande partecipazione l’evento conclusivo di “GenerAzioni In Movimento”, il progetto pilota ideato e realizzato dall’Associazione WonderSammy, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, con il supporto del Comune di Floridia. Un percorso innovativo che ha messo al centro il dialogo intergenerazionale, l’ascolto reciproco e la valorizzazione delle differenze come risorsa per la comunità. Il progetto ha visto la preziosa collaborazione dell’Associazione Smile APS e della dottoressa Ersilia Nobile, psicologa, che ha accompagnato il percorso di crescita e confronto emotivo dei partecipanti. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli adulti del Centro Diurno di Floridia “P. Adorno” con a capo il presidente Giuseppe Valentino e i ragazzi della classe 4ª F del Liceo Scientifico di Floridia, coinvolti in un intenso cammino di scambio, espressione e condivisione.

L’evento conclusivo si è trasformato in uno spettacolo carico di emozioni, alternando musica, teatro e danza. Il coro, curato dalla professoressa Silvana Laudicina, ha accompagnato le esibizioni canore delle sue allieve Martina Valente,Giuliana Di Marco e Giada Lucca. Particolarmente intensi e apprezzati i monologhi teatrali interpretati dagli studenti, capaci di affrontare con sensibilità e profondità temi legati ai sentimenti, all’identità e alla comunicazione: “Non era amore” – Giulia Barbieri, Irene Felice, Cristina Rossitto; “Sono ancora qui” – Chanel Liistro, Swami Di Paola; “Lo smartphone” – Giordana Triscari, Giada Lupica, Carola Petrolito; “L’etichetta” – Gioele Calcagno, Filippo Puglisi, Samuel Ingrassia; “Il soprannome” – Alessandro Rosa, Ciccio Inturrisi, Salvo Forte; “Lo spettatore” – Cristian Bottaro, Antonio Amoruso, Nicolò Pintaldi.

A rendere ancora più coinvolgente la serata, i balli di gruppo del Centro Diurno, simbolo concreto di integrazione e partecipazione attiva tra generazioni. La serata è stata presentata da Samanta Ponzio, presidente dell’Associazione WonderSammy, che ha sottolineato il valore sociale e umano del progetto. Sono intervenuti anche il Vicesindaco, Marieve Paparella, il presidente del consiglio comunale Salvatore Pappalardo e il Professore Carpino del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia, esprimendo apprezzamento per un’iniziativa capace di rafforzare il tessuto sociale e promuovere inclusione, cittadinanza attiva e benessere collettivo, anche grazie al prestigioso patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’evento si è concluso in un clima di festa, con balli finali, consegna degli attestati e un momento di cibo condiviso, a suggellare lo spirito di comunità che ha caratterizzato l’intero progetto. “GenerAzioni In Movimento – spiega Samanta Ponzio – ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi: creare ponti tra generazioni, favorire l’espressione emotiva, combattere stereotipi e solitudini, e promuovere una cultura dell’incontro. Forte dei risultati ottenuti e delle emozioni vissute, il progetto pilota è ora pronto ad essere replicato e portato in tutta la provincia, continuando a generare movimento, consapevolezza e legami autentici tra le persone”.