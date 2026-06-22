Gestione acqua a Siracusa. Cavallaro (FdI): “il Pd evita il tema dei finanziamenti perduti e si rifugia nelle polemiche politiche”

“Sorprende che il Partito Democratico, anziché contribuire a fare chiarezza sulle opportunità di finanziamento perdute e sulle responsabilità nella programmazione degli investimenti idrici, preferisca rifugiarsi in sterili polemiche politiche contro Fratelli d’Italia e il centrodestra. Il PD rimane silenzioso sulla questione più importante: il nostro territorio ha perso o meno importanti opportunità di finanziamento? Sono stati presentati i progetti necessari? Le procedure sono state gestite correttamente? Vi sono state carenze nella programmazione o nell’attività degli enti competenti? Eppure Fratelli d’Italia ha votato favorevolmente la mozione sugli indennizzi ai cittadini e alle attività economiche colpite dai gravi disservizi idrici, perché ogni iniziativa volta a tutelare utenti, famiglie e imprese merita attenzione. La stessa mozione approvata dal Consiglio comunale parte dal presupposto che esista un problema serio: cittadini costretti a subire interruzioni del servizio, famiglie in difficoltà, attività economiche penalizzate, strutture ricettive danneggiate e disagi diffusi in numerose zone della città. Se oggi si parla di indennizzi, compensazioni tariffarie, sgravi e ristori è perché qualcuno ha subito un danno. Ma allora una domanda diventa inevitabile: oltre a discutere delle conseguenze, non sarebbe opportuno accertarne anche le cause?“. Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, replica così a Piergiorgio Gerratana e Matilde Di Giovanni, rispettivamente segretario provinciale e cittadino del Partito democratico, sulla querelle riferita alla mancata partecipazione ai bandi per i finanziamenti del settore idrico.

“Per questo sorprende che, anziché affrontare il tema delle responsabilità nella programmazione e nella gestione del servizio idrico, il PD preferisca ridurre tutto ad una presunta disputa politica interna al centrodestra. La richiesta di trasparenza non dovrebbe avere colore politico. Chiedere se siano stati presentati progetti, se siano stati intercettati finanziamenti e se vi siano state carenze nella gestione dell’ATI o di altri soggetti coinvolti significa semplicemente svolgere un doveroso controllo nell’interesse dei cittadini – aggiunge – La vera questione non è capire perché Fratelli d’Italia ponga queste domande. La vera questione è capire perché qualcuno ritenga che tali domande non debbano essere poste. Ha ragione l’On. Luca Cannata quando osserva che le spiegazioni fornite finora finiscono per alimentare ulteriori interrogativi. Se davvero l’ATI ha svolto attività di coordinamento, supporto tecnico e accompagnamento dei Comuni, risulta difficile comprendere come il risultato finale venga oggi giustificato con carenze progettuali, documentazione incompleta e mancanza dei requisiti necessari. Se il sistema ha funzionato, perché il territorio non possedeva i requisiti richiesti per accedere a importanti opportunità di finanziamento? Se invece tali criticità esistevano, allora occorre comprendere perché non siano state affrontate e superate per tempo. Allo stesso modo, se le responsabilità dovessero essere attribuite esclusivamente ai Comuni che hanno presentato le istanze, sarebbe opportuno spiegare perché nemmeno il Comune capoluogo, amministrato dallo stesso presidente dell’ATI, sia riuscito ad ottenere risultati significativi nell’ambito di tali opportunità di finanziamento. Vi è poi un ulteriore aspetto che non può essere ignorato. Prima dell’avvio della nuova gestione, il servizio idrico cittadino è stato affidato per lunghi anni a Siam. Anche su questo versante occorre interrogarsi, senza pregiudizi e senza processi sommari: quali investimenti erano previsti dalla concessione? Quali sono stati effettivamente realizzati? Quali interventi strategici attesi dalla città sono stati completati e quali sono rimasti sulla carta? Le criticità della rete idrica non nascono oggi e non possono essere attribuite esclusivamente agli ultimi mesi. Comprendere come si sia arrivati alla situazione attuale è un dovere verso i cittadini. E soprattutto: una volta ottenuti, ammesso che si riesca ad ottenerli, gli eventuali ristori, il problema sarà risolto? Le reti idriche diventeranno improvvisamente efficienti? Le perdite spariranno? I disservizi cesseranno?”.

Proprio per fare chiarezza e sottrarre il dibattito alle polemiche, Cavallaro ha depositato due distinte richieste di accesso agli atti rivolte all’Ati di Siracusa. La prima per verificare se, entro il 21 giugno 2023, siano state presentate candidature per l’inserimento di interventi nel Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI) e con quale esito. La seconda per conoscere quali progetti siano stati presentati nell’ambito del FESR Sicilia 2021-2027, quali siano stati finanziati, quali esclusi e per quali ragioni.

“Sul piano parlamentare, l’On. Luca Cannata ha già annunciato ulteriori iniziative ispettive e di approfondimento. Ognuno nel proprio ruolo istituzionale, con un unico obiettivo: fare piena luce sulla vicenda e comprendere se il territorio abbia perso opportunità importanti per migliorare la propria rete idrica – conclude il consigliere –. Fratelli d’Italia è stato ed è in prima linea su questo tema. Non perché interessato a polemiche di partito, ma perché ritiene che trasparenza, efficienza della pubblica amministrazione e corretta programmazione degli investimenti siano valori irrinunciabili. Non cerchiamo polemiche e non ci interessano gli scaricabarile. Vogliamo semplicemente conoscere i fatti. Per questo abbiamo chiesto gli atti. Perché i cittadini hanno diritto di sapere come sono state assunte le decisioni, quali risultati abbiano prodotto e se siano state perse opportunità importanti per il nostro territorio. Gli indennizzi possono rappresentare un aiuto per chi ha subito un danno. Ma non sostituiscono gli investimenti, la programmazione e l’accertamento delle responsabilità. Per il resto parleranno gli atti”.