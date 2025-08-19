Gestione verde pubblico. Gradenigo: “Meccanizzazione delle lavorazioni e sponsorizzazioni tasselli fondamentali”. Foti: “poche aree in città e mal curate”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo, e dell’ex assessore Alfredo Foti sulla gestione del verde pubblico.

“Meccanizzazione delle lavorazioni e sponsorizzazioni sarebbero stati oggi due tasselli fondamentali per abbattere i costi e migliorare l’efficienza della gestione del verde pubblico – le parole di Gradenigo -. Da un lato l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto inserire nel nuovo bando per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato appena un anno fa, le “dotazioni tecniche e meccaniche minime” per poter partecipare alla gara (trattori, frese, tagliasiepi etc) e nonostante le mille raccomandazioni, non lo ha fatto. Un’accortezza che avrebbe permesso di abbattere i tempi delle lavorazioni standard così come avveniva in precedenza per tutti i parchi cittadini, gestiti da una equipe di appena 3 persone equipaggiati di adeguati mezzi meccanici. Parchi oggi ridotti a indegni terreni incolti. Dall’altro la stessa amministrazione si sarebbe potuta e dovuta dotare dello specifico “Regolamento per la Sponsorizzazione delle Aree Verdi Pubbliche del Comune di Siracusa” agendo così sui costi. Uno strumento ad oggi mancante che avrebbe permesso ai privati, in forma singola o associata, di adottare, realizzare, installare e manutenere parchi, vasi, aiuole, panchine, fontane, rastrelliere per bici, cartellonistica informativa, giochi per bambini, alberi, impianti di irrigazione, sostenendone i costi in cambio di una apposita targhetta con il logo della propria attività e/o consorzio. Regolamento costato anno di lavoro, già predisposto ed esitato dall’ufficio a dicembre 2021 con Proposta n. 63 del 30.12.2021 quale obiettivo del DUP 2021, perso nei meandri della burocrazia in attesa di essere ancora discusso e approvato. Quattro anni senza avere nessuna notizia, prima dal Commissario Straordinario e dopo dal Consiglio Comunale al quale inoltreremo via pec la proposta dell’ufficio probabilmente mai trasmessa ai Consiglieri. Due piccole azioni per agire su tempi e costi di manutenzione evitando che si faccia strada l’idea che meglio eliminare il verde cittadino che prendercene cura”.





Sul tema interviene anche l’ex assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Alfredo Foti: “Rischiamo con questo triste andare di raggiungere vette ed abissi inarrivabili anche in futuro da qualsiasi altra amministrazione, il riferimento è ovviamente alle condizioni del verde pubblico e del diserbo in città. Non possiamo fare finta di nulla o rassegnarci a soluzioni estemporanee ed improvvisate slegate da pianificazione, programmazione e controllo. Il problema non è il verde pubblico semmai è l’ esatto opposto cioè il poco verde pubblico in città almeno quello curato che fa da decoro e migliora la qualità ambientale ed urbana di una città. Il problema è squisitamente politico cioè di politiche urbane e di visione programmatica ed economica, la domanda che dobbiamo porci è quale città vogliamo per il futuro, tutte le politiche industriali e di sviluppo del paese vanno in una direzione quella della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale, non vedo perché il Comune di Siracusa non dovrebbe andare in quella direzione e puntare magari a candidarsi a capitale europea del verde. Per fare ciò occorre programmare, pianificare, studiare ed investire risorse economiche adeguate che vanno messe in bilancio, magari qualche murales in meno, qualche scala in meno, qualche ascensore in meno, qualche contributo in meno”.