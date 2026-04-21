“Gestire i margini tra Terra e Mare”: al Plemmirio il confronto sulla pianificazione della fascia costiera

Siracusa si prepara ad accogliere, giovedì 23 aprile 2026 a partire dalle ore 9:30, un importante appuntamento dedicato alla pianificazione integrata della fascia costiera. Nella Sala Ferruzza-Romano dell’Area Marina Protetta Plemmirio si terrà infatti il convegno “Gestire i margini tra Terra e Mare”, promosso dal Centro Nazionale di Studi Urbanistici insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa e al CePSU di Catania.

L’iniziativa riunirà istituzioni, esperti, accademici e rappresentanti del mondo scientifico e ambientale per approfondire le sfide legate alla gestione del litorale, alla tutela del paesaggio costiero e al rapporto tra sviluppo, sostenibilità e protezione degli ecosistemi marini.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di rappresentanti del Comune di Siracusa, della Regione Siciliana, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Libero Consorzio Comunale e dell’Area Marina Protetta Plemmirio. Seguirà la relazione introduttiva di Salvatore Cartarrasa, Direttore dell’Area Marina Protetta Plemmirio, prima dell’intervento del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Il programma prevede tre sessioni tematiche. La prima sarà dedicata alla gestione integrata della fascia costiera, con contributi di rappresentanti del mondo universitario e tecnico-scientifico. Nel pomeriggio si discuterà del ruolo delle aree naturali protette come laboratori di sostenibilità e innovazione ambientale, mentre la terza sessione sarà focalizzata sulle politiche di gestione della fascia costiera in Sicilia, con un approfondimento sul caso regionale.

A chiudere la giornata saranno le conclusioni affidate a Paolo La Greca, presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici. L’evento si svolgerà con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato Territorio e Ambiente, di CoNISMa, Federparchi, EUROPARC e RAMPS.