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Cronaca Carabinieri

Gestivano traffico di droga dal carcere: 9 arresti. Manette anche a Siracusa e Catania

di Ottavio Gintoli ·
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Controlli dei Carabinieri di Siracusa

Dall’alba di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme a personale del Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 9 persone.

Gli indagati – domiciliati e ristretti nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza e Rovigo – sono gravemente indiziati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata, violenza per costringere a commettere un reato.

I reati sono aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolare, a vario titolo, le organizzazioni camorristiche denominate clan Mazzarella, D’Amico, Troncone, Ferrara -Cacciapuoti, Gionta, Avventurato e De Luca Bossa Minichini.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli in queste ore.

Fonte: Ansa.it

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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