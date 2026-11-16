Gianni all’Asp: dal 1 dicembre Priolo senza pediatra, chiesti almeno due medici di base

Attualità · SANITÀ

Il sindaco del Comune di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha inviato una lettera al Commissario Straordinario dell’Asp, Gioacchino Iraci, per chiedere urgentemente l’assegnazione di un pediatra di libera scelta e di nuovi medici di medicina generale a Priolo Gargallo.

“Il territorio comunale, con una popolazione di circa 12.000 abitanti – scrive Pippo Gianni – versa in una situazione di crescente carenza di medici di assistenza primaria; l’unico pediatra di libera scelta che attualmente opera a Priolo e che assiste circa 1.500 utenti, andrà in pensione dal prossimo 1º dicembre; negli ultimi mesi tre medici di medicina generale sono andati in pensione e ulteriori professionisti risultano prossimi al pensionamento. Chiedo per questo di nominare un pediatra di libera scelta, con incarico a tempo pieno e sede stabile e permanente sul territorio, che assicuri direttamente e continuativamente l’intero orario di servizio, evitando turnazioni o alternanze con altri professionisti, per garantire la continuità assistenziale e un punto di riferimento stabile per i bambini e le famiglie del territorio; chiedo inoltre di procedere all’assegnazione di almeno due nuovi medici di medicina generale, per far fronte alle carenze che si sono determinate e garantire un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione residente. La situazione sta generando notevoli disagi per i cittadini e rischia di compromettere il diritto a un’assistenza sanitaria di prossimità, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte dell’Asp”.