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Gianni all’Asp: dal 1 dicembre Priolo senza pediatra, chiesti almeno due medici di base

La Redazione ·
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Pippo Gianni

Il sindaco del Comune di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha inviato una lettera al Commissario Straordinario dell’Asp, Gioacchino Iraci, per chiedere urgentemente l’assegnazione di un pediatra di libera scelta e di nuovi medici di medicina generale a Priolo Gargallo.

“Il territorio comunale, con una popolazione di circa 12.000 abitanti – scrive Pippo Gianni – versa in una situazione di crescente carenza di medici di assistenza primaria; l’unico pediatra di libera scelta che attualmente opera a Priolo e che assiste circa 1.500 utenti, andrà in pensione dal prossimo 1º dicembre; negli ultimi mesi tre medici di medicina generale sono andati in pensione e ulteriori professionisti risultano prossimi al pensionamento. Chiedo per questo di nominare un pediatra di libera scelta, con incarico a tempo pieno e sede stabile e permanente sul territorio, che assicuri direttamente e continuativamente l’intero orario di servizio, evitando turnazioni o alternanze con altri professionisti, per garantire la continuità assistenziale e un punto di riferimento stabile per i bambini e le famiglie del territorio; chiedo inoltre di procedere all’assegnazione di almeno due nuovi medici di medicina generale, per far fronte alle carenze che si sono determinate e garantire un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione residente. La situazione sta generando notevoli disagi per i cittadini e rischia di compromettere il diritto a un’assistenza sanitaria di prossimità, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte dell’Asp”.

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