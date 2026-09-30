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Gilistro: “Da Ars 1 milione di euro ai Comuni per agibilità e sicurezza scuole”

di Oriana Gionfriddo ·
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banchi di scuola
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

“La Sicilia torna ad investire sulla sicurezza delle scuole. Approvato in Commissione Bilancio Ars l’emendamento a mia prima firma che destina un milione di euro della finanziaria regionale per aiutare i Comuni siciliani ad adeguare gli edifici scolastici ed ottenere la certificazione di agibilità, laddove mancante. Altro che sperperare i soldi dei siciliani in mancette e sagre, come ControCorrente continuiamo ad affrontare le emergenze irrisolte e le necessità dimenticate di questa regione”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro, pochi minuti dopo il voto all’unanimità in Commissione. L’emendamento è stato condiviso e sostenuto dall’intero gruppo parlamentare di ControCorrente con Ismaele La Vardera, Jose Marano e Alessandro De Leo.

Il provvedimento stanzia 1 milione di euro a favore dei Comuni siciliani proprietari di edifici scolastici privi della certificazione di agibilità o per i quali siano ancora necessari interventi di adeguamento. Le risorse potranno essere utilizzate per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza strutturale e antisismica, prevenzione incendi, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche.
“È un risultato che ci dà grande soddisfazione, soprattutto perché l’emendamento è stato approvato all’unanimità. Attendiamo adesso il passaggio in Aula, dove mi auguro venga definitivamente approvato. La sicurezza delle scuole non può essere considerata un tema secondario o rinviabile”, sottolinea Gilistro.
Secondo gli ultimi dati disponibili, solo il 18,9% degli edifici scolastici dell’Isola dispone della certificazione di agibilità. Il paradosso è che senza quel documento, gli istituti scolastici non possono partecipare, tra gli altri, ai vari bandi per efficientamento energetico e climatico.
“Ringrazio tutti i colleghi che hanno condiviso questa proposta e la Commissione Bilancio per l’approvazione unanime. È un segnale importante”, conclude Carlo Gilistro.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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