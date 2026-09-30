Gilistro: “Da Ars 1 milione di euro ai Comuni per agibilità e sicurezza scuole”

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“La Sicilia torna ad investire sulla sicurezza delle scuole. Approvato in Commissione Bilancio Ars l’emendamento a mia prima firma che destina un milione di euro della finanziaria regionale per aiutare i Comuni siciliani ad adeguare gli edifici scolastici ed ottenere la certificazione di agibilità, laddove mancante. Altro che sperperare i soldi dei siciliani in mancette e sagre, come ControCorrente continuiamo ad affrontare le emergenze irrisolte e le necessità dimenticate di questa regione”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro, pochi minuti dopo il voto all’unanimità in Commissione. L’emendamento è stato condiviso e sostenuto dall’intero gruppo parlamentare di ControCorrente con Ismaele La Vardera, Jose Marano e Alessandro De Leo.

Il provvedimento stanzia 1 milione di euro a favore dei Comuni siciliani proprietari di edifici scolastici privi della certificazione di agibilità o per i quali siano ancora necessari interventi di adeguamento. Le risorse potranno essere utilizzate per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza strutturale e antisismica, prevenzione incendi, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche.

“È un risultato che ci dà grande soddisfazione, soprattutto perché l’emendamento è stato approvato all’unanimità. Attendiamo adesso il passaggio in Aula, dove mi auguro venga definitivamente approvato. La sicurezza delle scuole non può essere considerata un tema secondario o rinviabile”, sottolinea Gilistro.

Secondo gli ultimi dati disponibili, solo il 18,9% degli edifici scolastici dell’Isola dispone della certificazione di agibilità. Il paradosso è che senza quel documento, gli istituti scolastici non possono partecipare, tra gli altri, ai vari bandi per efficientamento energetico e climatico.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno condiviso questa proposta e la Commissione Bilancio per l’approvazione unanime. È un segnale importante”, conclude Carlo Gilistro.