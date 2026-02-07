Gilistro (M5S): “No all’ampliamento discarica di Lentini”

“Condivido e sostengo l’iniziativa di cittadini, associazioni e comunità locali che stanno manifestando la loro contrarietà al progetto di ampliamento della discarica di contrada Grotte San Giorgio, a Lentini”. A dirlo è Carlo Gilistro – Deputato M5S in Ars

“In una regione che vuole abbandonare il sistema delle discariche, come spesso ha ripetuto il presidente Schifani, non è questa l’azione giusta. – dice – Per di più in un territorio che ha già ampiamente dato e che, amaramente, viene spesso scambiato come la pattumiera della Sicilia. Non lo è e non lo deve diventare. A difesa dei cittadini e dei territori, come gruppo M5S avvieremo in Regione ulteriori iniziative per bloccare una simile iniziativa. Si cerchino altre strade, si valutino altre soluzioni. Ma non si sovraccarichi un’area che deve già oggi fare i conti con il problema ambientale”.

“Confermo, pertanto, il nostro voto contrario in Ars ad ogni iniziativa di ampliamento discariche”. Lo ha detto il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, dopo un colloquio con i referenti dei gruppi territoriali dell’area nord della provincia di Siracusa. “Con la consigliera comunale cinquestelle Maria Cunsolo come riferimento, stanno svolgendo un lavoro egregio, da attente sentinelle a difesa della comunità”.