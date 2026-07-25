Gilistro: “Il Comune di Siracusa non risponde sul servizio manutenzione stradale”

Politica · controcorrente

“Perché il Comune di Siracusa continua a sottrarsi ad una semplice richiesta di accesso agli atti sull’affidamento e sulla gestione del servizio di manutenzione stradale? Cosa c’è da nascondere? Perché negare ai siracusani il diritto di conoscere come vengono spesi i soldi pubblici per un servizio che, ogni giorno, è sotto gli occhi di tutti tra buche, rattoppi spesso discutibili e ripristini che arrivano con ritardi inaccettabili dopo gli interventi sui sottoservizi?”

Sono gli interrogativi posti dal deputato regionale di Controcorrente, Carlo Gilistro, dopo il mancato riscontro da parte del Comune di Siracusa alla richiesta di accesso agli atti nei termini previsti dalla legge.

“Il 3 giugno ho protocollato la richiesta. Sono trascorsi inutilmente i trenta giorni previsti dalla normativa senza ricevere alcuna risposta. Il 7 luglio ho inviato un sollecito, confidando che si trattasse soltanto di una dimenticanza o di un ritardo. Anche questa volta, però, è calato il silenzio. Un comportamento difficile da comprendere quando si parla di documentazione amministrativa relativa ad un servizio pubblico finanziato con risorse dei cittadini”.

Gilistro punta l’attenzione sul significato istituzionale del mancato riscontro. “Se tutto è stato gestito nel rispetto delle procedure e nell’interesse della città, perché questa inspiegabile ritrosia nel fornire gli atti? Il silenzio della pubblica amministrazione, soprattutto su temi così delicati, finisce inevitabilmente per alimentare interrogativi che potrebbero essere fugati con un semplice gesto di trasparenza. È il Comune stesso, con questo atteggiamento, a creare il terreno sul quale si insinuano dubbi che nessuno vorrebbe vedere”.

Il deputato regionale richiama quindi il valore dell’accesso agli atti. “Non si tratta di una cortesia nei confronti di un parlamentare, ma di un preciso obbligo previsto dalla legge. L’accesso agli atti è uno degli strumenti attraverso cui si garantiscono trasparenza, controllo e fiducia dei cittadini nell’operato delle istituzioni. Ignorare una richiesta legittima significa mortificare questi principi”.

“La trasparenza, purtroppo, continua a non essere il tratto distintivo di questa amministrazione”, conclude Gilistro. “Si ha troppo spesso l’impressione che prevalga la difesa degli equilibri di potere sulla volontà di rendere conto ai cittadini. Quegli atti non li chiede Carlo Gilistro per una curiosità personale: li chiedono idealmente tutti i siracusani, che hanno il diritto di sapere come viene organizzato, affidato e controllato un servizio essenziale che incide quotidianamente sulla sicurezza delle strade e sulla qualità della vita in città”.