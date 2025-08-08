Gilistro: “Ristori incendi e calamità, aumentata dotazione e c’è anche Siracusa”

“Finalmente un primo passo nellla direzione che avevamo richiesto. Dopo mesi e mesi di sollecitazioni, il Governo Regionale ha incrementato il fondo per i ristori destinati a chi ha subito gravi danni a causa di incendi e calamità naturali, stanziando 3 milioni e 750 mila euro. La provincia di Siracusa che inizialmente era stata esclusa, nonostante i rovinosi roghi del 2023, adesso è inclusa tra le beneficiarie”.

Lo dice il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S), intervenuto durante il dibattito in Aula sulle variazioni di bilancio approvate all’Assemblea Regionale Siciliana.





“Fin dal mio insediamento – sottolinea Gilistro – ho insistito affinché la provincia di Siracusa non fosse lasciata sola davanti alle calamità. Le famiglie e le imprese che, nel 2023, hanno perso mezzi di lavoro, raccolti, abitazioni, auto, meritano rispetto e risposte. Fino a ieri, per tutta la Sicilia era prevista una somma irrisoria, appena 750 mila euro, del tutto insufficiente. Elemosina l’avevo definita. Dopo un lavoro tenace, condiviso con altri deputati della provincia aretusea, siamo riusciti a far correggere la rotta, ottenendo un importante ma non ancora sufficiente rimpinguamento delle somme destinate a famiglie ed imprese. In attesa del decreto attuativo, vigileremo affinché non ci siano nuove sorprese lungo la strada. Il presidente dell’ARS e lo stesso presidente Schifani hanno garantito in Aula nuovi stanziamenti specifici per il nostro territorio. a settembre. Questo impegno deve tradursi in atti concreti. E certo staremo lì a controllare”.