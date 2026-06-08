Ginnastica Artistica, a Siracusa nasce una stella: Cristiano Fornarino campione nazionale di volteggio

Grande soddisfazione per lo sport siracusano. Il giovane Cristiano Fornarino ha conquistato il titolo di campione italiano nella specialità del volteggio durante i Campionati Nazionali Csen disputati a Cesenatico. Un risultato prestigioso che nei giorni scorsi è stato celebrato sulle proprie pagine social anche dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha voluto congratularsi pubblicamente con il giovane atleta attraverso un post sui social.

“Grande successo di Cristiano Fornarino al Campionato Nazionale di Cesenatico. A soli 7 anni Cristiano è campione italiano nella specialità del volteggio. Complimenti!“, ha scritto il primo cittadino.

Un risultato di prestigio che premia l’impegno, la dedizione e il talento del giovane atleta siracusano, capace di distinguersi a livello nazionale nonostante la giovanissima età, battendo l’agguerrita concorrenza di altri 25 atleti. Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per la città e per tutto il movimento sportivo locale.