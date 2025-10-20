Ginnastica artistica, la siracusana Elena Paguni si riconferma campionessa regionale

Ancora un trionfo per Elena Paguni. La giovane ginnasta siracusana si è riconfermata campionessa regionale di ginnastica artistica All-Around durante il campionato Federale svoltosi alla palestra Millenium di Rosolini.

Elena pratica ginnastica artistica dall’età di soli 4 anni, e la sua dedizione costante le ha permesso di crescere anno dopo anno, maturando una tecnica e una concentrazione da vera professionista. La conferma del titolo regionale è la testimonianza di un talento che non conosce pause e di un impegno quotidiano che porta frutti straordinari.

Il sogno di Elena, tuttavia, non si limita ai confini regionali: la sua ambizione e il suo talento potrebbero presto farla volare sui palcoscenici nazionali, portando con sé il nome di Siracusa e la passione di una vita dedicata allo sport.