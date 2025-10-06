Ginnastica Ritmica, 3 atlete dell’Athena qualificate alle nazionali

Bella prestazione delle ginnaste dell’Athena Giuliana Fortuna, Martina Imbrò e Giorgia Randazzo al campionato regionale Gold di specialità di Ginnastica Ritmica. Giorgia Randazzo ha conquistato ben due medaglie d’oro nella categoria Junior al Nastro e Clavette.

Martina Imbrò e Giuliana Fortuna hanno ottenuto il primo posto nella difficile gara a Coppia con Cerchio e Clavette e due lusinghieri secondi posti nella gara individuale, Martina alle Clavette nella categoria Senior e Giuliana al Cerchio nella categoria Junior.

Le tre ginnaste hanno così ottenuto la qualificazione per partecipare al campionato nazionale che si svolgerà a Foligno il 17 e 18 ottobre.