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Sport A Catania

Ginnastica ritmica, Athena Siracusa protagonista: due secondi posti nelle gare regionali

di Ottavio Gintoli ·
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Athena

Si è concluso ieri, a Catania, il calendario stagionale delle gare individuali regionali di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, con le competizioni riservate alla categoria LB. Ancora una volta, le ginnaste dell’Athena si sono messe in evidenza, ottenendo risultati significativi.

A sfiorare la vittoria è stata Aurora Salafia, classe 2018, che nella categoria A1 ha conquistato il secondo posto per pochi decimi di punto. Seconda posizione anche per Gioia Giaccotto nella categoria A3, mentre Greta Santoro ha chiuso la gara al settimo posto.

Risultati che premiano il lavoro svolto in palestra e la crescita delle giovani atlete, protagoniste di esercizi caratterizzati da un buon livello tecnico. Per le ginnaste dell’Athena si tratta anche di un’importante iniezione di fiducia in vista della finale nazionale, in programma a dicembre a Rimini.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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