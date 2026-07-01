Ginnastica ritmica: Beatrice Mangiafico campionessa italiana, argento per Gaia Bonanno e le sorelle Giusti

Dal 20 al 28 giugno 2026 la prestigiosa cornice di Rimini ha ospitato la Ginnastica in Festa, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla ginnastica ritmica federale, che ha visto migliaia di atlete provenienti da tutta Italia confrontarsi nei Campionati Nazionali Silver.

Per le giovanissime atlete Clarissa Paratore (classe 2013), Beatrice Mangiafico (classe 2015), Gaia Bonanno (classe 2017) e Alice e Aurora Giusti (classe 2018) si è trattato del primo Campionato Nazionale federale della loro carriera.

Un appuntamento emozionante, affrontato con entusiasmo, maturità e determinazione, nonostante il poco tempo trascorso dall’inizio del loro percorso agonistico. Le giovani ginnaste hanno saputo distinguersi in una competizione che ha riunito le migliori atlete provenienti da tutta Italia, regalando alla società risultati di assoluto prestigio.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata Beatrice Mangiafico, che si è laureata campionessa italiana alla fune, firmando una prestazione di altissimo livello e dimostrando talento, precisione e grande personalità.

Ottimo anche il percorso di Clarissa Paratore, protagonista di una brillante prova al corpo libero, conclusa con un prestigioso ottavo posto nazionale, risultato che le permette di entrare nella Top Ten italiana della sua categoria.

Grande soddisfazione anche per Gaia Bonanno, Alice e Aurora Giusti, che hanno conquistato il titolo di vicecampionesse italiane nel campionato d’insieme LA1, confermando l’affiatamento del gruppo e il valore del lavoro svolto durante l’intera stagione.

Dietro questi importanti risultati c’è il lavoro quotidiano dello staff tecnico. Le ginnaste sono allenate da Ludovica Moncada, tecnica della Federazione Ginnastica d’Italia, che può vantare un’esperienza pluriennale nella formazione di giovani atlete. Grazie alla sua competenza, alla cura dei dettagli tecnici e alla capacità di accompagnare ogni ginnasta nel proprio percorso di crescita, è riuscita in pochi mesi a preparare le atlete ad affrontare con successo il più importante appuntamento nazionale della stagione.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice tecnica Stella Formisano, che ha seguito con attenzione il percorso della squadra.

“Questi risultati rappresentano il premio per il lavoro svolto ogni giorno in palestra. Siamo orgogliose delle nostre ginnaste perché, oltre alle medaglie conquistate, hanno dimostrato impegno, disciplina e una crescita tecnica davvero importante. Essere protagoniste in un Campionato Italiano dopo pochi mesi di allenamento è motivo di grande soddisfazione e ci dà ancora più entusiasmo per continuare a lavorare e costruire il futuro di questo gruppo”, ha dichiarato.

Il bilancio della trasferta di Rimini è quindi estremamente positivo: un titolo di campionessa italiana, un titolo di vicecampionesse italiane, una ginnasta nella Top Ten nazionale e, soprattutto, la conferma che il progetto tecnico della società sta crescendo su basi solide, grazie a competenza e passione.

La stagione si chiude così nel migliore dei modi, con risultati che premiano il lavoro delle atlete, delle tecniche e delle famiglie, ponendo le basi per nuovi e ambiziosi traguardi.