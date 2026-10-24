Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per l’Athena

Sport · Campionati regionali

Domeniche ricche di medaglie e soddisfazioni queste ultime per l’Athena nelle diverse prove del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica.

Le ginnaste dell’Athena hanno fatto man bassa di medaglie, sia nel Campionato a Squadra Gold, con un secondo posto nella categoria Allieve C1 e un terzo posto nella categoria Allieve C3, sia nelle categorie Silver LC1, LC2, LD, ed LE dove hanno conquistato 4 ori , 2 argenti e 2 bronzi.

Gare tutt’altro che semplici che le ginnaste dell’Athena sono riuscite a gestire con grande maturità e precisione. Risultati che raccontano il lavoro, la dedizione e l’impegno giornaliero in palestra. Per tutte le ginnaste, punteggi che fanno ben sperare in vista della Gara Nazionale in programma a Rimini dal 5 all’8 dicembre.

Le tecniche Tiziana Davì, Tiziana Leone, Tiziana Ricciardi e Laura Imbrò sono orgogliose delle loro ginnaste e del percorso che stanno costruendo insieme a loro, continuando a guardare avanti e lasciando che siano il lavoro e i risultati a parlare per l’Athena!