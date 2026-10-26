Ginnastica ritmica, tre ori e tre argenti per l’Athena Siracusa al Campionato regionale LA

Sport · A Catania

L’Athena torna dal Campionato regionale di ginnastica ritmica, categoria LA, disputato a Catania, con un bilancio di sei medaglie d’oro e d’argento e un terzo posto.

Protagonista della gara è stata Isabel Brancaforte, che ha conquistato tre ori, imponendosi nel corpo libero, nella fune e nella classifica generale. Tre medaglie d’argento per Viola Bellobuono, seconda nelle stesse specialità e nella classifica complessiva. Ludovica Dugo ha invece ottenuto il terzo posto nella prova al cerchio.

Risultati che premiano il lavoro svolto in palestra dalle allenatrici Tiziana Davì, Tiziana Leone, Tiziana Ricciardi e Laura Imbrò. Per le giovani ginnaste si è trattato della prima gara della nuova stagione agonistica, affrontata con prestazioni che rappresentano un buon punto di partenza in vista dei prossimi impegni.

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L’attenzione è già rivolta alla Gara nazionale in programma a Rimini dal 5 all’8 dicembre, appuntamento per il quale le atlete dell’Athena proseguiranno la preparazione con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati in pedana.

Ancora una volta, i risultati ottenuti testimoniano il lavoro quotidiano della società e del suo staff tecnico, impegnati nella crescita sportiva delle giovani ginnaste.