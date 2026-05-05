Giò Art, a Siracusa torna la festa dei giovani tra arte, musica e colori

Torna a Siracusa Giò Art, l’atteso evento dedicato agli studenti delle scuole superiori, pronto a trasformare i Villini in un’esplosione di colori, creatività e partecipazione. L’appuntamento è fissato per il 15 maggio a partire dalle 9.
La manifestazione coinvolgerà ragazzi provenienti non solo dalla città, ma anche da tutta la provincia, offrendo loro uno spazio di aggregazione e libera espressione artistica. Non una semplice giornata lontana dai banchi di scuola, ma un’occasione per condividere passioni, talenti e idee.
Durante l’evento, i giovani potranno esprimersi attraverso diverse forme d’arte, dalla musica alle performance creative. Previsto anche un palco con artisti emergenti e studenti musicisti, affiancati da DJ set che accompagneranno la giornata.
Tra le novità di questa edizione, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza: l’area sarà controllata con accessi regolamentati e personale dedicato, per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa.
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