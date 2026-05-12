Giò Art cambia data: appuntamento il 29 maggio ai Villini di Siracusa tra musica, arte e aggregazione giovanile

Slitta dal 15 al 29 maggio la nuova edizione di “Giò Art”, la manifestazione dedicata agli studenti delle scuole superiori di Siracusa e provincia che trasformerà i Villini in un grande spazio di colori, musica e creatività giovanile.

A presentare l’iniziativa è Alessandro Drago, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, che sottolinea come l’evento rappresenti molto più di una semplice giornata fuori dalle aule scolastiche.

“Giò Art sarà una giornata importantissima per l’aggregazione – spiega – un’occasione per permettere ai ragazzi di esprimere la propria idea di arte in qualsiasi forma desiderino”.

L’appuntamento coinvolgerà tutte le scuole superiori del territorio, comprese quelle della provincia, con un programma pensato per valorizzare il talento e la partecipazione dei giovani. Sul palco si alterneranno artisti emergenti, studenti musicisti e dj set che accompagneranno l’intera giornata.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche un importante potenziamento delle misure di sicurezza. “Abbiamo implementato i controlli – aggiunge Drago – con un numero maggiore di addetti per garantire il corretto svolgimento dell’evento”. L’area dei Villini sarà infatti accessibile attraverso varchi controllati da personale incaricato.

Musica, arte, socialità e partecipazione saranno quindi gli ingredienti principali di una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti siracusani.

L’appuntamento è fissato per il 29 maggio, a partire dalle 9, ai Villini di Siracusa.