Gioacchino Iraci è il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Siracusa

Nuovo vertice all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Con decreto dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, Gioacchino Iraci è stato nominato commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, fino alla nomina del nuovo direttore generale.

La decisione arriva dopo la conclusione dell’incarico di Chiara Serpieri, nominata commissario straordinario con decreto del novembre 2025 e rimasta in carica fino al 31 marzo 2026, sostituita nel periodo transitorio dal direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa Ornella Monasteri, che aveva assunto le funzioni di gestione e rappresentanza dell’ente, in attesa della nomina del nuovo organo straordinario.

Iraci è inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, aggiornato al 12 settembre 2025, e ha formalmente accettato l’incarico con nota trasmessa alla Regione alla fine di marzo.

Assumerà dunque la legale rappresentanza dell’Asp di Siracusa e avrà il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari alla complessiva organizzazione e gestione dell’ente, con l’obiettivo di assicurarne continuità operativa e funzionalità.