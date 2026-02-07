Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, Federica Amore protagonista nello show d’apertura

Augusta sale sul palcoscenico dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 grazie al talento di Federica Amore, giovane performer augustana che ieri sera si è esibita nello spettacolo di apertura trasmesso in diretta mondiale.
Sulle coreografie firmate da Beatrice Alessi per l’attrice Sabrina Impacciatore, Federica Amore ha preso parte a una performance di grande impatto artistico ed emozionale, contribuendo a raccontare, insieme agli altri performer, l’identità e i valori dei Giochi Olimpici davanti a milioni di spettatori.
Un momento di grande orgoglio per la città megarese, come sottolineato dal sindaco Giuseppe Di Mare, che sui social ha commentato: “Federica, insieme agli altri performer, ha raccontato qualcosa di unico nello spettacolo di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026″
