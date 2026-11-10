Gioco d’azzardo a Siracusa: 696 euro al mese per famiglia, più della spesa alimentare

Attualità · lo studio

Nella provincia di Siracusa il gioco d’azzardo muove mediamente 696 euro al mese per famiglia, una cifra superiore alla spesa alimentare mensile, pari a 576 euro, e all’affitto medio di 371 euro. È quanto emerge dall’analisi pubblicata da GiocoResponsabile.info, che ha incrociato i dati sul gioco d’azzardo del 2025 con quelli Istat relativi ai consumi delle famiglie e con il censimento dei centri di cura per il disturbo da gioco d’azzardo.

Il dato colloca Siracusa tra le province italiane in cui il volume delle giocate supera quello della spesa alimentare. La differenza è di 120 euro al mese, mentre rispetto all’affitto medio il divario raggiunge i 325 euro. Su base annuale, il volume delle giocate corrisponde a 8.352 euro per famiglia, contro i 6.912 euro destinati mediamente all’alimentazione e i 4.452 euro dell’affitto.

Un confronto che restituisce le dimensioni economiche del fenomeno, pur richiedendo una precisazione: i 696 euro non rappresentano la somma effettivamente persa ogni mese dalle famiglie siracusane, ma il volume medio delle puntate, comprese le vincite successivamente rigiocate. Si tratta inoltre di una media statistica calcolata sull’intera popolazione familiare, che non indica quanto spenda realmente ogni singolo nucleo.

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Secondo lo studio, nella provincia di Siracusa il giocato annuo per adulto raggiunge i 4.375 euro. Il territorio occupa la ventiquattresima posizione nella graduatoria elaborata incrociando l’intensità del gioco con la disponibilità di strutture pubbliche dedicate alla cura delle dipendenze. Per Siracusa, la piattaforma nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità riporta un centro pubblico censito.

La situazione provinciale si inserisce in un quadro nazionale particolarmente significativo. In 31 delle 103 aree territoriali analizzate, il volume medio delle giocate per famiglia supera la spesa alimentare, mentre in 54 risulta superiore all’affitto medio. A livello italiano, nel 2025 ogni famiglia ha giocato mediamente circa 515 euro al mese, a fronte di una spesa alimentare di 552 euro.

Le differenze territoriali sono marcate, con una particolare concentrazione del fenomeno nel Mezzogiorno e nelle Isole. Tra le province con i valori più elevati figurano Caserta, con circa 850 euro mensili per famiglia, Napoli con 825 euro e Palermo con 735 euro.

L’indagine richiama inoltre l’attenzione sulla disponibilità dei servizi sanitari dedicati al disturbo da gioco d’azzardo. La piattaforma “Uscire dal gioco” dell’Istituto Superiore di Sanità censisce complessivamente 241 centri, di cui 197 pubblici. In 28 delle 103 aree esaminate non risultano strutture pubbliche censite, anche se l’assenza dalla piattaforma non equivale necessariamente alla mancanza di servizi effettivamente attivi.

Il fenomeno assume dimensioni rilevanti anche considerando le perdite effettive. Secondo il Libro Nero dell’Azzardo 2026, nel corso del 2025 in Italia sono stati giocati oltre 165 miliardi di euro, con perdite nette per i giocatori pari a 21,88 miliardi.

Per Siracusa, il confronto tra i 696 euro mensili di giocato e i 576 euro della spesa alimentare evidenzia dunque il peso economico complessivo dell’azzardo sul territorio. Un indicatore che, pur non misurando direttamente le perdite o il numero di persone con dipendenza, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’informazione e dell’accessibilità ai percorsi di assistenza.

Chi affronta problemi legati al gioco d’azzardo, o desidera ricevere informazioni per una persona vicina, può rivolgersi al Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, al numero gratuito e anonimo 800 558822.