Giorgia a Siracusa, c’è la data: il 16 luglio appuntamento al teatro Greco

Protagonista nei prossimi mesi di una suggestiva tournée nei teatri lirici che sta inanellando un sold out dopo l’altro ad oltre un mese dalla partenza, Giorgia annuncia oggi nuovi live estivi in alcune delle location più belle della Penisola.

Il 16 luglio sarà al Teatro Greco di Siracusa, per l’unico concerto in Sicilia del suo Blu Live Outdoor, il viaggio dell’artista nei più spettacolari Festival estivi d’Italia fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, “Blu”, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r’n’b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni, la possibilità di acquistare con carta docente e 18app e di rivendere ticket

L’atteso concerto di Giorgia arricchisce la programmazione di Siracusa Stelle a Teatro, la rassegna di eventi musicali al Teatro greco di Siracusa, promossa dal Comune di Siracusa, in collaborazione con la Regione Siciliana e gli Assessorati regionali al Turismo, sport Spettacolo e alla Cultura – nell’ambito del progetto “Anfiteatri Sicilia” – e il Parco Archeologico di Siracusa. Il concerto è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con l’Associazione Development, GG Entertainment.