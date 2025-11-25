Giornata contro la violenza sulle donne, Europa Verde-Avs Siracusa: “Servono impegno, educazione e più strumenti di tutela”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra lancia un appello affinché le istituzioni incrementino il loro impegno contro gli abusi di genere, denunciando una situazione che rimane allarmante.

Secondo i dati diffusi dal movimento politico, sono già più di 70 le donne uccise in Italia nel 2025, cifra a cui si aggiungono numerosi casi di suicidi indotti. I più recenti dati Istat confermano un quadro drammatico: oltre 6,4 milioni di donne hanno subìto violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, mentre una donna su tre riferisce di aver subito violenza sessuale. Numeri che, affermano i portavoce, devono far riflettere sull’urgenza di un vero cambiamento culturale, considerando che molte forme di abuso restano ancora difficili da riconoscere.

Europa Verde Siracusa sottolinea come la ricorrenza del 25 novembre non possa essere considerata una semplice simbolica celebrazione, ma un richiamo all’azione. “Serve un impegno corale e una responsabilità istituzionale diffusa”, si legge nella nota, che invita tutti i Comuni della provincia di Siracusa a promuovere momenti di sensibilizzazione, incontri pubblici, formazione, protezione e prevenzione.

Tra le richieste avanzate dal partito figurano: introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole; potenziare i centri antiviolenza e garantire maggiori risorse; rafforzare la rete degli sportelli di ascolto sul territorio; promuovere campagne pubbliche contro stereotipi e cultura della sopraffazione.

“Solo educando alle differenze è possibile superare la violenza di genere”, affermano i co-portavoce provinciali di Europa Verde – AVS, Salvo La Delfa e Giovanna Megna, ribadendo che la prevenzione culturale è il primo passo verso una società più giusta e sicura per le donne.