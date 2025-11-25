Giornata contro la violenza sulle donne: la CGIL Siracusa rilancia il ruolo dei centri di accoglienza

“Il numero 1522 è di fondamentale importanza in Italia perché rappresenta il numero gratuito di pubblica utilità dedicato alle donne vittime di violenza e stalking. E siccome tutte le nostre sedi sono punti di accoglienza e ascolto nonché presidio dei diritti, affiggeremo in tutte le nostre Camere del Lavoro la locandina del 1522 perché intendiamo poter essere un punto di riferimento contro ogni forma di violenza di genere”. Lo ha detto Yvonne Motta, componente della segreteria confederale della Cgil di Siracusa nel corso dell’evento in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Ai lavori ha preso parte l’avvocata Marilena Del Vecchio, del Centro antiviolenza Ipazia, che ha messo in luce tutte le difficoltà in cui si imbattono le donne che denunciano.

Le ha fatto seguito l’ispettore Roberto Gherosi il cui intervento si è incentrato sulla prevenzione – con programmi mirati che coinvolgono le scuole – e sugli strumenti che le forze dell’ordine hanno a disposizione per arginare il fenomeno. Non meno interessanti le dichiarazioni di Antonio Recano, segretario provinciale della Fiom, che si muove in un ambito ad appannaggio maschile. “Occorre il coraggio di quella utopia di cambiamento, perché non può esistere libertà se non si è tutti liberi. La vera libertà si fonda sull’uguaglianza e sul reciproco rispetto”. Ha chiuso i lavori Adriana Drago, del Centro Studi della Cgil e che ha a cuore la formazione culturale dei giovani: “L’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia una necessità politica improrogabile, una urgenza sociale e culturale e al tempo stesso il bersaglio di strumentalizzazione e attacchi che mirano a soffocare il cambiamento”.