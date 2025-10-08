Giornata del benessere mentale. A Siracusa i Lions organizzano un incontro per la salute

Dal 4 al 12 ottobre i Lions di tutta Italia dedicheranno una settimana alla Salute Mentale. Ieri sera nei locali dell’Urban center gremita al limite dei posti, i Lions club Siracusa Eurialo e Siracusa Aretusa in collaborazione con la Auser territoriale di Siracusa hanno organizzano un incontro dal titolo “Benessere per tutte le età”.

All’incontro, dopo i saluti dei presidenti Nicita e Mariani dei rispettivi Lions club e del Presidente Auser Gugliotta sono seguiti gli interventi autorevoli della sociologa Enza d’Antoni degli psichiatri Francesco Ossino e Valeria Rubino, del radiologo Salvatore Bonanno e dello psicologo Alfonso Nicita psicologo Presidente del LC Eurialo. Il messaggio che si è voluto trasmettere è stato quello che la salute mentale che è un valore fondamentale che riguarda tutte le persone, a tutte le età che non si limita alla prevenzione e alla cura dei disturbi, ma si fonda sulla promozione del benessere come condizione essenziale per la qualità della vita.

In quest’ottica, i due club, unitamente alla Auser Siracusa, hanno scelto di dedicare queste giornate al tema del benessere, riconoscendolo come pilastro nella costruzione e nella tutela della salute mentale. La salute mentale è un bene prezioso che appartiene a tutti e per questo vale la pena ascoltare preziosi

consigli da parte di medici specialisti del settore.