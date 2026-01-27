Giornata della Memoria, la Prefettura di Siracusa consegna tre medaglie d’Onore

Nella mattinata odierna, in occasione della Giornata della Memoria, il Prefetto di Siracusa ha consegnato, nel corso di un’intima cerimonia svoltasi in Prefettura, le Medaglie d’Onore alla memoria di tre cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2025.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari dei deportati e i Sindaci di Noto, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni, in un clima di raccoglimento e vibrata commozione. L’incontro si è articolato in tre momenti distinti, durante i quali ogni famiglia ha potuto ricordare il proprio congiunto e riflettere sul valore della memoria e sull’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza degli orrori del passato.

Le Medaglie d’Onore sono state consegnate alla memoria di: Nicolò Alberghina, internato militare, deportato dal 9 settembre 1943 al 1° aprile 1945; Alfredo Ingraldo, internato militare, deportato dal 9 settembre 1943 all’8 maggio 1945 e Paolo Uccello, internato militare, deportato dal 9 settembre 1943 al 4 settembre 1945.

Un momento semplice ma significativo per rendere omaggio a tre cittadini e mantenere vivo il ricordo di una pagina fondamentale della nostra storia.