Giornata dell’Arte e dei Talenti a Siracusa: un percorso verso l’autonomia e l’inclusione

Domani, venerdì 17 aprile 2026, l’istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa si trasformerà in un laboratorio di creatività e riflessione in occasione della “Giornata dell’Arte e dei Talenti”. L’iniziativa di quest’anno è dedicata ad “Autismo tra autonomia e autodeterminazione”, ponendo l’accento sulla crescita personale e l’indipendenza delle persone nello spettro autistico.

La giornata avrà inizio alle 8:30 con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Egizia Sipala e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa Marco Zappulla. A seguire, verrà proiettato il film “Vita da grandi” (2025), che offre uno sguardo sulle prospettive di vita adulta e autonomia.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la discussione guidata prevista per le 10, che vedrà il coinvolgimento attivo di studenti, esperti e famiglie. L’incontro sarà condotto da Nicoletta Catania, pedagogista e supervisore ABA, con l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra la scuola e il vissuto quotidiano delle famiglie.

A partire dalle 11, l’attenzione si sposterà sulla pratica artistica con l’avvio di tre laboratori artistico-espressivi.

La manifestazione gode del supporto di diverse realtà associative ed è un appuntamento fondamentale per la comunità di Siracusa, per promuovere una cultura dell’inclusione che passi attraverso il riconoscimento dei talenti individuali.