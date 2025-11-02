Giornata delle Forze Armate a Siracusa, il programma di martedì

Nella giornata di martedì 4 novembre, si svolgerà a Siracusa la manifestazione commemorativa dedicata alla “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.
Anche quest’anno Siracusa è stata individuata dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Difesa, tra le 36 città italiane selezionate per la programmazione di particolari eventi celebrativi che ruoteranno attorno alle cerimonie istituzionali a carattere militare. In tale quadro si inseriscono le iniziative denominate “Caserme aperte”, con l’apertura al pubblico di siti ed edifici delle Forze Armate.
La cerimonia commemorativa si terrà alle 12 nel piazzale antistante la Chiesa di San Tommaso al Pantheon di Siracusa, alla presenza del Prefetto di Siracusa che presiederà l’evento. Parteciperanno inoltre i vertici delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti delle più alte cariche civili e militari del territorio, nonché una rappresentanza della comunità studentesca provinciale.
Un momento di particolare valore simbolico sarà rappresentato dal passaggio della Bandiera Nazionale, realizzata dai detenuti della Casa Circondariale di Cavadonna e donata alla Consulta studentesca provinciale per la custodia ideale dei valori fondanti dell’Unità nazionale. Quest’anno, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Orso Maria Corbino” di Siracusa riceverà la bandiera dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Da Vinci” di Floridia (SR).
Tra le iniziative collaterali, realizzate con la collaborazione delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, si conferma l’allestimento di vetrine celebrative presso gli esercizi commerciali di Siracusa, con l’esposizione di uniformi, vessilli e cimeli appartenenti alle diverse specialità militari.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni