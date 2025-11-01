Giornata delle Forze Armate, celebrazioni e iniziative a Siracusa e Augusta

Martedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” la Marina Militare aprirà le proprie basi e unità navali alla popolazione civile, le iniziative saranno ad ingresso libero e gratuito.

Le cerimonie avverranno alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nello specifico si svolgeranno una serie di cerimonie secondo le modalità di seguito riportate: alle 12 a Siracusa nel piazzale antistante la chiesa San Tommaso al Pantheon si svolgerà la consueta cerimonia, coordinata dalla prefettura.

Alle 9 ad Augusta presso piazza Castello si terrà la cerimonia dell’alza bandiera. Dalle 9:00 alle 12:30 a Siracusa sarà aperta alle visite la sede della Capitaneria di Porto.