Giornata di accoglienza e solidarietà per i Lions club di Siracusa

La zona 18 del Lions club della città di Siracusa (Presidente di zona Giovanbattista Aloi) con i suoi quattro club: il Lions club Siracusa Host (Presidente Simona Falsaperla ), il Lions Club Siracusa Eurialo (Presidente Alfondo Nicita), il Lions Club Siracusa Aretusa (Presidente Elisabetta Mariani) e il Lions Club Siracusa Archimede (Presidente Tony Gulino) ha accolto nella giornata di domenica 31 agosto, insieme ad alcuni officers e soci, un gruppo di ragazze e ragazzi di alcune comunità cittadine per far vivere loro una giornata di svago e relax in città.

Assistite dalle loro comunità e dai Lions, le ragazze hanno potuto trascorrere una giornata di svago a Siracusa tra sport, cultura e relax, visitando un campo sportivo attrezzato nella zona dei Pantanelli di Siracusa, un centro commerciale e un museo virtuale in Ortigia.





A conclusione della bella giornata di solidarietà, le ragazze in compagnia dei componenti dei club Lions hanno visitato l’isola di Ortigia. Un’iniziativa che racchiude i princìpi di rispetto ed etica per costruire fraternità.