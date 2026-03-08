Giornata internazionale della donna, perché si celebra l’8 marzo: le vere origini

Ogni anno, l’8 marzo, si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza spesso definita “Festa della donna”, ma che in realtà racchiude un significato molto più profondo. Non si tratta solo di una celebrazione, bensì di un momento di riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne e sulle battaglie ancora aperte per la parità di diritti.

Le origini della giornata affondano nei primi anni del Novecento, in un periodo segnato da forti movimenti per l’emancipazione femminile. Per lungo tempo si è diffusa la convinzione che l’8 marzo fosse legato a un incendio avvenuto nel 1908 in una fabbrica tessile di New York. In realtà, questo episodio è stato spesso confuso con il rogo della Triangle Shirtwaist Company del 1911, in cui morirono 146 persone, molte delle quali donne.

La storia

La vera storia della Giornata internazionale della donna è invece strettamente legata alle rivendicazioni per i diritti, a partire dal suffragio universale. Un passaggio fondamentale fu il Congresso della Seconda Internazionale socialista, tenutosi a Stoccarda nel 1907, dove si discusse per la prima volta in modo strutturato della questione femminile e del diritto di voto alle donne.

Nel 1908, negli Stati Uniti, si tennero le prime iniziative pubbliche dedicate ai diritti femminili, culminate nel “Woman’s Day” organizzato a Chicago. L’anno successivo, il Partito socialista americano istituì ufficialmente una giornata dedicata alle donne, celebrata per la prima volta il 23 febbraio 1909.

La svolta arrivò nel 1910, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, dove venne proposta l’istituzione di una giornata internazionale per promuovere i diritti delle donne. Nei primi anni, tuttavia, la ricorrenza veniva celebrata in date diverse nei vari Paesi.

Perchè l’8 marzo?

La scelta dell’8 marzo è legata a un evento storico preciso: la manifestazione delle donne a San Pietroburgo nel 1917, che chiedevano la fine della guerra e migliori condizioni di vita. Nel 1921, durante una conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca, si decise di fissare proprio questa data come riferimento ufficiale.

In Italia, la prima celebrazione risale al 1922, ma fu solo nel secondo dopoguerra che la ricorrenza iniziò a diffondersi in modo più ampio. Nel 1946 venne introdotta la mimosa come simbolo della giornata, scelta per la sua fioritura nel periodo e per il suo costo accessibile.

Negli anni Settanta, con la crescita del movimento femminista, l’8 marzo divenne anche un momento di mobilitazione e protesta. Emblematica fu la manifestazione del 1972 a Roma, durante la quale le donne rivendicarono diritti fondamentali, tra cui quello all’autodeterminazione.

Un ulteriore riconoscimento arrivò nel 1975, quando le Nazioni Unite proclamarono l’Anno internazionale della donna, contribuendo a dare alla ricorrenza una dimensione globale.

Oggi l’8 marzo rappresenta una giornata simbolo che invita non solo a celebrare i traguardi raggiunti, ma anche a riflettere sulle battaglie ancora da percorrere.