Giornata mondiale contro il Papillomavirus, l’Asp di Siracusa potenzia le attività di prevenzione vaccinale e screening

In occasione della Giornata mondiale contro il Papillomavirus (HPV) che ricorre il 4 marzo, l’Asp di Siracusa ribadisce l’importanza della prevenzione contro l’infezione sessualmente trasmissibile più diffusa in entrambi i sessi.

Come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità la vaccinazione è in grado di prevenire fino al 90% dei tumori HPV correlati, tra cui il carcinoma della cervice uterina, dell’ano, della vagina e della vulva, oltre a contrastare manifestazioni croniche quali verruche e condilomi.

In concomitanza con la giornata mondiale, l’Asp di Siracusa ha previsto due iniziative straordinarie per favorire l’immunizzazione della popolazione femminile tra i 25 e i 45 anni. Nelle giornate del 4 e del 6 marzo 2026, dalle ore 9 alle 12, al Centro Gestionale Screening dell’Ospedale Rizza di Siracusa e nella giornata del 4 marzo, sempre dalle 9 alle 12 all’Ospedale Muscatello di Augusta nel reparto Screening Pap-Test, al secondo piano del padiglione nuovo, sarà possibile ottenere tutte le informazioni e le prescrizioni necessarie per procedere alla prenotazione del vaccino anti-HPV.

Per quanto riguarda la vaccinazione, accessibile a partire dal compimento degli 11 anni per ragazze e ragazzi, la prenotazione può essere effettuata online attraverso il portale dedicato dell’Asp di Siracusa accessibile dalla home page del sito internet aziendale all’indirizzo https://vaccinazioni.asp.sr.it scegliendo la sede più vicina tra gli ambulatori aziendali. È possibile effettuare la vaccinazione, inoltre, dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. In particolare, i maschi da 11 a 23 anni possono vaccinarsi gratuitamente e senza prescrizione medica così come le donne da 11 a 30 anni e da 30 a 45 anni gratuitamente con prescrizione del medico di base o dello specialista.

L’Asp di Siracusa sottolinea la centralità dei programmi di screening per il cervico carcinoma. Il protocollo prevede l’esecuzione del Pap Test per le donne in fascia d’età tra i 25 e i 29 anni e l’HPV Test per le donne tra i 30 e i 64 anni. Per accedere allo screening è necessario prenotarsi tramite il call-center dedicato al numero 0931 312525, selezionando il tasto 2, dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30.