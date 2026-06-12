Giornata mondiale del donatore del sangue, al Centro trasfusionale di Siracusa apre la sala ristoro post donazione

Nell’ambito degli eventi celebrativi della Giornata mondiale del donatore del sangue, lunedì 15 giugno 2026 alle 11 l’Unità operativa di Coordinamento del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Asp di Siracusa diretta da Dario Genovese procederà all’apertura della nuova sala riposo e ristoro post donazione del Centro Trasfusionale del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa (palazzina Malattie Infettive piano terra).

La sala ristoro è stata arredata con il contributo delle associazioni dei donatori e arricchita da opere grafiche realizzate dai volontari.

All’evento sarà presente il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci e i rappresentanti delle Associazioni dei donatori periodici di sangue, il cui ruolo è riconosciuto di fondamentale importanza per la garanzia delle cure trasfusionali ed il raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali ed aziendali di autosufficienza degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati.