Giornata Mondiale della Prematurità, l’Asp di Siracusa si illumina di viola

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre, il balcone dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Siracusa, la palazzina direzionale di corso Gelone, la fontana di Diana in piazza Archimede ed altri monumenti dei diversi Comuni che aderiscono all’iniziativa, si illumineranno di colore viola, simbolo internazionale della prematurità.

L’Asp di Siracusa partecipa anche quest’anno alla giornata mondiale del prematuro indetta dalla Società Italiana di Neonatologia in collaborazione con Vivere Onlus con una serie di iniziative organizzate dal reparto diretto da Massimo Tirantello e dall’Associazione PI.GI.tin presieduta da Anna Messina.

“La ricorrenza richiama l’attenzione sulla prematurità e sulle necessità dei piccoli nati prima del termine – spiega il direttore del reparto Massimo Tirantello -. Oggi il 96 per cento dei bimbi sopravvive grazie a programmi assistenziali sempre più avanzati e di qualità. Gli elementi fondamentali per garantire cure sempre migliori ai neonati prematuri di cui teniamo conto sono focalizzati sul coinvolgimento della famiglia nel percorso durante la degenza in ospedale, sull’apertura h24 del reparto per garantire una presenza continua e costante dei genitori accanto al proprio figlio ricoverato, sull’implementazione degli standard assistenziali europei per la salute del neonato e sul follow-up a lungo termine dopo la dimissione dall’ospedale”.

Tra le numerose iniziative in programma per tutta la settimana, domenica 16 novembre dalle 17 nel salone-teatro dell’Istituto Sacro Cuore di viale Teocrito, si svolgerà una festa per le famiglie di bambini prematuri che sono stati ricoverati nell’Unità di Terapia intensiva neonatale di Siracusa organizzata dall’Associazione PI.GI.tin. Il 17 novembre mattina, sempre nel reparto dell’ospedale Umberto I, ci sarà un momento di musicoterapia e di convivialità tra genitori e personale sanitario, con il maestro di violino Cristian Bianca. Nella mattinata di sabato 22 novembre sempre nel reparto, organizzato dall’Associazione “Nati per Leggere” di cui è responsabile Francesca De Benedictis si terrà un percorso di lettura-narrazione dal titolo “La tua voce è una carezza”.

Per tutta la durata dell’evento il reparto sarà decorato con allestimenti viola realizzati dal personale sanitario con la presenza dei volontari dell’associazione che supportano le famiglie durante la degenza e il gruppo “Amiche di Maglia”, che donano corredini in lana pregiata ai piccoli prematuri.