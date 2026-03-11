Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitarie, l’Asp di Siracusa potenzia le tutele per il personale sanitario

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari che si celebra il 12 marzo, l’Asp di Siracusa sceglie di riaffermare un principio cardine: la gentilezza è il fondamento di un’assistenza di qualità che richiede reciprocità e rispetto.

Per l’Azienda, tutelare chi si prende cura della comunità è un impegno costante che si traduce in azioni concrete e sistemiche volte a trasformare la sicurezza da concetto ideale a realtà quotidiana.

Il Gruppo di lavoro aziendale “Rischio Aggressioni a danno degli operatori e delle strutture sanitarie” ha infatti consolidato una strategia che mette al centro l’ascolto e la partecipazione attiva dei dipendenti, promuovendo strumenti di monitoraggio che permettono di intervenire direttamente sulla vulnerabilità degli ambienti di lavoro.

Tra i pilastri di questa strategia si colloca il nuovo questionario conoscitivo sugli atti di violenza, uno strumento essenziale accessibile tramite il sito web aziendale e attraverso QR code presenti su manifesti e locandine affissi in tutti i presidi. La compilazione anonima da parte del personale sanitario è un atto di consapevolezza necessario per determinare le contromisure preventive più efficaci e ridurre al minimo l’esposizione ai rischi lavorativi.

Contestualmente, l’Azienda ha lanciato una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, distribuita capillarmente anche in tutte le strutture private convenzionate, per ricordare che la cura è un legame basato sulla collaborazione e sul reciproco rispetto, valori che nessun atto di aggressione può e deve scalfire.

Per rispondere con fermezza alle conseguenze psicofisiche che tali episodi generano, l’Asp di Siracusa ha attivato il progetto “ConTatto, prendersi cura di chi cura”, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute. Si tratta di un’iniziativa di supporto psicologico che prevede linee d’intervento strutturate, come uno sportello di ascolto individuale gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione e la presenza rassicurante della figura dello psicologo nei reparti a maggiore complessità assistenziale. Il personale può accedere a questo spazio sicuro di confronto inviando una mail all’indirizzo spp@asp.sr.it.

Con queste azioni, l’Asp di Siracusa ribadisce che la sicurezza e la dignità degli operatori, la gentilezza reciproca da parte di operatori e utenti, sono il presupposto imprescindibile per garantire un’assistenza umana e di eccellenza per il diritto alla salute di tutti.