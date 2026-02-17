Giornata Nazionale del Gatto 17 febbraio: storia e significato

Oggi è la loro giornata. Dal 1990 il 17 febbraio è dedicato ai gatti e alla tutela delle colonie feline: piccoli grandi spiriti liberi che rendono il mondo più dolce, un passo felpato alla volta.

In Italia si celebra infatti la Giornata Nazionale del Gatto, ricorrenza istituita nel 1990 dopo un referendum promosso dalla rivista Tuttogatto, su iniziativa della giornalista Claudia Angeletti e su proposta della lettrice Oriella Del Col.

La scelta del 17 febbraio non è casuale. Il mese è legato al segno dell’Acquario, simbolo di indipendenza e libertà, caratteristiche spesso attribuite ai felini. Il numero 17, tradizionalmente considerato controverso, viene qui rivalutato: in numeri romani XVII può essere anagrammato in “vissi”, richiamando la longevità e le leggendarie sette vite dei gatti.

È importante non confondere questa ricorrenza con l’8 agosto, data della Giornata Internazionale del Gatto promossa dall’International Fund for Animal Welfare (IFAW), né con il 17 novembre, giornata dedicata al gatto nero contro ogni forma di pregiudizio.

Anche a Siracusa sono numerose le colonie feline accudite quotidianamente dai volontari, che con dedizione e amore garantiscono cure, cibo e assistenza sanitaria ai mici che vivono liberi sul territorio.

Una giornata che non è solo celebrazione, ma anche occasione per promuovere rispetto, consapevolezza e responsabilità verso animali che, da secoli, condividono con noi spazi, silenzi e affetto.