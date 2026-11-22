Attualità · natura

Una giornata all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e della sensibilizzazione ecologica quella organizzata in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero presso l’Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Siracusa.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini e i genitori della scuola che, insieme ai volontari dell’associazione Piantala Aiac, hanno partecipato alla messa a dimora di quattro alberi di paulownia sterili, acquistati al vivaio Ikebana. La scelta di questa specie è stata quella di creare rapidamente una barriera arborea sul lato sud-ovest dell’edificio dove il sole rende le classi particolarmente calde. Sarà la scuola insieme ai piccoli studenti a prendersi cura nei prossimi anni di questi alberi.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sensibilità della preside Pinella Giuffrida, alla generosa donazione dell’azienda B2G Sicily, che ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo a portare un nuovo messaggio di attenzione e rispetto per l’ambiente all’interno della comunità scolastica. Non si è trattato soltanto di piantare quattro alberi, ma di offrire ai più piccoli un’esperienza concreta di educazione ambientale. Mettere le mani nella terra, prendersi cura di una pianta e comprendere il valore degli alberi significa, infatti, imparare fin da bambini che la tutela del pianeta passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

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La partecipazione delle famiglie ha reso la giornata ancora più significativa, trasformando l’attività in un momento di condivisione e collaborazione tra scuola, territorio, associazionismo e mondo imprenditoriale. La Giornata Nazionale dell’Albero rappresenta un’importante occasione per ricordare il ruolo fondamentale del patrimonio arboreo nella salvaguardia della biodiversità, nella qualità dell’aria e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Con la piantumazione delle quattro paulownie, l’associazione Piantala AIAC e B2G Sicily hanno voluto lasciare un segno concreto all’interno della scuola: un patrimonio verde che crescerà nel tempo, proprio come la consapevolezza ambientale dei bambini che hanno contribuito a metterlo a dimora. Perché piantare un albero significa seminare futuro. E coinvolgere i bambini significa affidare quel futuro a chi saprà prendersene cura. Le iniziative dell’associazione Piantala AIAC continueranno nei prossimi mesi in altri luoghi della città e in provincia.