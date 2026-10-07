Giornata per le vittime del lavoro, Anmil Siracusa a Città Giardino l’11 ottobre

Attualità · VITTIME SUL LAVORO

Domenica 11 ottobre 2026 si celebra la 76ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa dall’Anmil– Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro – con il Patrocinio della Rai e della TGR Rai.

Una Giornata che coinvolgerà contemporaneamente le sedi Anmil di tutta Italia, unite nel ricordo delle persone che hanno perso la vita sul lavoro, di chi ha subito un infortunio o una malattia professionale e delle loro famiglie.

Quest’anno la manifestazione nazionale si terrà a Longarone, a pochi giorni dal 63° anniversario della tragedia del Vajont, in un luogo che rappresenta profondamente il valore della memoria e della responsabilità.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Anche Anmil Siracusa parteciperà alla Giornata con una serie di iniziative sul territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il patrocinio del Comune di Melilli, la 76 giornata organizzata dalle sede territoriale Anmil di Siracusa si svolgerà a Città Giardino, frazione di Melilli, nella chiesa di San Bartolomeo alle 10 sarà celebrata la Santa Messa solenne con la deposizione della corona d’alloro e il picchetto d’onore della Polizia Municipale. A seguire la cerimonia civile nella sala del centro anziani con la partecipazione di autorità civili e militari.

La Giornata sarà un momento di commemorazione, ma anche di riflessione e di impegno. “Dietro ogni numero c’è una persona” è il messaggio che Anmil continua a portare avanti: dietro ogni infortunio c’è una vita che cambia, una famiglia che deve affrontare conseguenze spesso profonde e una comunità che perde una parte di sé.

Per questo l’Anmil torna a chiedere un cambio di passo sulle politiche per la sicurezza sul lavoro, a partire dal contrasto alla precarietà e all’irregolarità del lavoro, dal rafforzamento dei controlli e dall’adozione di politiche strutturali per i lavoratori maggiormente esposti ai rischi.

Tra le principali richieste dell’Associazione vi sono l’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro, capace di rendere le indagini sugli infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro più rapide, mirate e specializzate, e l’introduzione della fattispecie autonoma del reato di omicidio sul lavoro.

La Giornata rappresenta inoltre l’occasione per ribadire la missione che l’Anmil porta avanti da 83 anni: sostenere e tutelare le persone vittime di infortunio sul lavoro e le loro famiglie, garantendo ascolto, assistenza, tutela e rappresentanza.

“Non ci arrendiamo e non ci arrenderemo – sottolinea la Presidente Anmil di Siracusa, Giorgia Lauretta – finché ci sarà anche una sola persona che avrà bisogno di un luogo sicuro in cui sentirsi compresa e ascoltata. Perché non dobbiamo abituarci alle morti sul lavoro. Non dobbiamo abituarci alla sofferenza. Non dobbiamo abituarci all’idea che un lavoro possa costare la salute o, peggio ancora, la vita.”