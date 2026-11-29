Attualità · Avis Siracusa

Il 28 novembre 2026 resterà una data speciale per la famiglia dell’AVIS Comunale di Siracusa. La Giornata Rossa ha fatto registrare un risultato senza precedenti: 74 sacche di sangue intero, 26 di plasma e 3 donazioni di piastrine, effettuate al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I, oltre a 19 controlli pre-donazione.

Un bilancio che testimonia la generosità e la partecipazione dei siracusani. Le 103 donazioni raccolte, insieme ai controlli effettuati, sono il frutto dell’impegno di tante persone che hanno scelto di dedicare tempo e attenzione a un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro di squadra del personale dipendente e dei volontari dell’AVIS Comunale, alla collaborazione del Centro Trasfusionale e, soprattutto, alla disponibilità di tutti i donatori che hanno risposto all’appello.

“A tutti voi va il nostro più profondo e sincero grazie -, sottolinea l’AVIS Comunale di Siracusa -. Grazie per aver scelto di donare, per aver condiviso con noi questa giornata e per aver contribuito, con un gesto concreto, a regalare speranza e vita a chi ne ha bisogno. È questo il cuore dell’AVIS: esserci, insieme, per gli altri. E Siracusa ha dimostrato di avere un cuore davvero grande“.

La Giornata Rossa si chiude così con un record e con un messaggio che va oltre i numeri: la solidarietà può fare la differenza quando diventa partecipazione e impegno condiviso. L’AVIS ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e invita la cittadinanza a continuare a donare durante tutto l’anno.