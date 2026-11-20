Attualità · La lettera

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Garante del Comune di Melilli, Veronica Castro, ai ragazzi in occasione della Giornata sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza:

“Cari ragazzi, care ragazze, oggi vorrei parlarvi con il cuore, prima ancora che con il ruolo che ricopro. Sono la vostra Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma prima di tutto sono una persona che ha creduto, e continua a credere profondamente nel valore di ognuno di voi, nella vostra unicità, nei vostri sogni e in quella luce che ciascuno di voi porta dentro, anche quando la vita sembra fare di tutto per spegnerla. Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si parla di diritti, di leggi, di protezione, di responsabilità. Ma io vorrei che, per un momento, mettessimo da parte le parole difficili e parlassimo di voi. Delle vostre paure, delle vostre speranze, delle vostre ferite, dei vostri desideri e di tutto quello che meritate semplicemente perché esistete. Vorrei ricordarvi che ci sono diritti che nessuno dovrebbe mai farvi dimenticare.

Avete diritto all’istruzione. E voglio dirvelo con tutta la forza della mia esperienza: la scuola mi ha salvato la vita. La conoscenza mi ha dato una possibilità quando forse non ne vedevo tante altre. Mi ha insegnato che potevo scegliere, comprendere, emanciparmi, costruire un futuro diverso da quello che sembrava già scritto. Perché sapere è libertà. La vita, qualche volta, sarà difficile. Incontrerete persone che proveranno a farvi sentire piccoli, incapaci, inadeguati. Ci saranno momenti in cui qualcuno cercherà di convincervi che non valete abbastanza, che non potete farcela, che dovete rinunciare a ciò che desiderate. In quei momenti ricordatevi di ciò che avete imparato. I libri sono mattoni di conoscenza con cui potete costruire voi stessi. E se un giorno qualcosa o qualcuno dovesse far crollare quello che avete costruito, voi avrete sempre gli strumenti per ricominciare.

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Avete diritto di sognare. Non permettete a nessuno di rubarvi i sogni. Sognare significa immaginare una vita che ci somiglia, desiderare qualcosa che ci emoziona, riconoscere dentro di noi una direzione. Quando sogniamo, cominciamo a muoverci verso ciò che desideriamo e quando crediamo profondamente in qualcosa, la nostra mente comincia a cercare nella realtà gli elementi, le occasioni e le possibilità che possono aiutarci a realizzarla. Per questo fate attenzione a ciò che pensate di voi stessi. Non ripetetevi che non siete capaci, che non siete abbastanza, che non siete destinati a qualcosa di bello. Non fate diventare le parole cattive che qualcuno vi ha rivolto la voce con cui imparate a parlarvi. Imparate, invece, a dirvi: posso farcela, posso provarci, posso diventare ciò che desidero. Non so se tutti i vostri sogni si realizzeranno, ma so che avete il diritto di inseguirli. E nessuno dovrebbe avere il potere di decidere quanto in alto potete guardare.

Avete diritto di sentirvi al sicuro. E qui vorrei chiedere scusa a nome di noi adulti. Perché non sempre siamo capaci di proteggervi come meritate. A volte urliamo. A volte perdiamo il controllo. A volte non sappiamo gestire le nostre emozioni e pretendiamo, ingiustamente, che siate proprio voi a farlo. A volte dimentichiamo che siete ragazzi e vi chiediamo di comportarvi come adulti. Vi chiediamo di capire, di sopportare, di tacere, di adattarvi alle nostre difficoltà. Ma non è vostro compito prendervi cura delle fragilità degli adulti. Non dovete avere paura di tornare a casa. Non dovete imparare a riconoscere i nostri umori per evitare di farci arrabbiare. Non dovete nascondere le vostre lacrime per non essere giudicati. Avete diritto a sentirvi protetti, non a dovervi proteggere da chi dovrebbe amarvi.

Avete diritto di essere ascoltati. Non soltanto quando avete qualcosa di importante da dire. Non soltanto quando avete buoni voti, quando vi comportate bene o quando le vostre parole sono comode per noi adulti. Avete diritto di essere ascoltati anche quando siete arrabbiati, quando non sapete spiegare quello che provate, quando fate fatica, quando sbagliate, quando avete bisogno semplicemente di qualcuno che resti accanto a voi in silenzio. Vorrei che ogni adulto imparasse ad ascoltarvi senza giudicarvi. Perché quando una persona si sente giudicata, smette di raccontarsi. Si chiude. Comincia a nascondere parti di sé, fino ad arrivare a credere di essere sbagliata. E voi non siete sbagliati. Vorrei che non doveste mai scegliere tra essere voi stessi ed essere amati.

Avete diritto di essere amati incondizionatamente. Perché c’è una cosa che desidero dirvi e che vorrei arrivasse a ciascuno di voi, soprattutto a chi, magari, in questo momento non si sente abbastanza amato, abbastanza importante, abbastanza visto. Io credo in voi e vi sono sempre accanto. Non per quello che fate, non per i risultati che raggiungete, non per i vostri successi, non perché siete sempre bravi, educati o obbedienti. Ma semplicemente perché siete voi stessi. Anche quando sbagliate. Anche quando siete difficili da capire. Anche quando siete arrabbiati con il mondo. Anche quando non riuscite a trovare la strada. Non dovete conquistare il diritto di essere amati. Non dovete meritare l’affetto attraverso la perfezione.

E poi c’è un diritto che li racchiude tutti: il diritto di essere voi stessi. Il diritto di essere unici, originali, irripetibili. Di sbagliare, di cadere e di rialzarsi. Di cambiare idea, di prendere decisioni, di scoprire chi siete e chi volete diventare. Avete diritto a tutte le vostre emozioni. Alla gioia e alla tristezza, alla paura e alla rabbia, all’entusiasmo e alla delusione. Non esistono emozioni che dovete vergognarvi di provare. Ognuna ha una voce, ognuna ha un significato, ognuna può insegnarci qualcosa. Non dovete soffocarle, ma imparare a riconoscerle, comprenderle ed esprimerle liberamente. Avete diritto di sperare, di arrabbiarvi, di amare, di credere, di immaginare un futuro diverso. Avete diritto di essere fragili senza sentirvi deboli. Di essere forti senza doverlo dimostrare sempre. Di stare in mezzo agli altri e di avere bisogno, qualche volta, di stare da soli. Avete diritto di non avere tutte le risposte. Avete diritto di crescere con i vostri tempi. Avete diritto di non sapere ancora chi diventerete. Non dovete dimostrare di meritare un posto nel mondo. Quel posto vi appartiene già. Non posso promettervi che la vita sarà sempre gentile. Non posso promettervi che non incontrerete ostacoli, delusioni, ingiustizie o persone incapaci di riconoscere il vostro valore. Ma posso promettervi che, nel mio ruolo di Garante, continuerò a impegnarmi affinché nessuno si dimentichi che dietro ogni ragazzo c’è una storia che merita di essere ascoltata, una sensibilità che merita di essere protetta e un futuro che merita di essere custodito. E quando vi sentirete invisibili, vorrei che ricordaste che qualcuno vi vede. Quando vi sentirete incompresi, vorrei che ricordaste che qualcuno vuole ascoltarvi. Quando dubiterete di voi stessi, vorrei che ricordaste che qualcuno continua a credere in voi. Io credo in voi. Anche quando voi fate fatica a credere in voi stessi. Credo nei ragazzi silenziosi, in quelli che fanno rumore, in quelli che hanno paura, in quelli che sembrano avere tutte le risposte e in quelli che non sanno ancora quale strada prendere. Credo in chi sogna in grande e in chi, oggi, riesce soltanto a trovare la forza di affrontare un altro giorno. Vivete. Vivete profondamente, con tutto il coraggio e tutta la meravigliosa imperfezione che appartengono alla vostra età e alla vostra umanità. E ricordatevi che non siete soli. La vostra Garante è accanto a voi. Oggi, domani e ogni volta che avrete bisogno di una voce che vi ricordi quanto valete. Con tutto il mio affetto, stima e rispetto”.