Giornata sull’Autismo, ai Villini di Siracusa l’evento della cooperativa Valica

Un percorso di inclusione, informazione e ascolto dei bisogni del territorio prende forma in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, in programma il 2 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso il Parco Inclusivo dei Villini di Siracusa, in via Malta.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale VALICA, con il contributo di Siracusa Città Educativa e altre realtà del territorio, nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore comprensione dei disturbi dello spettro autistico e dei progetti educativi e sociali dedicati agli utenti.

Grazie a un lavoro di sinergia tra pubblico e privato, la cooperativa VALICA ha pensato a momenti informativi dedicati ai cittadini, con l’apporto di operatori professionisti in prima linea. La divulgazione dei progetti e dei risultati, corredata dalle esperienze attive sul territorio grazie al coinvolgimento di associazioni, enti del terzo settore e realtà sportive , servirà a far comprendere l’importanza degli investimenti e il valore dei progetti di inclusione.

“L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare il lavoro di rete, elemento fondamentale per rispondere in maniera efficace ai bisogni delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie – sottolinea Carmelo Mazzarella, presidente della cooperativa VALICA -. Ancora una volta confermiamo che l’unione di diverse forze permette di organizzare iniziative e momenti di confronto che hanno lo scopo di fornire informazioni e risposte alle comunità con cui lavoriamo quotidianamente”.

Tra gli spazi destinati alla manifestazione, particolare attenzione è destinata alla stanza dal titolo “Un’altra percezione del mondo”, pensata per avvicinare il pubblico alla dimensione sensoriale che molte persone nello spettro autistico vivono quotidianamente. Si tratta di un percorso che, attraverso stimolazioni uditive e visive, riproduce una condizione di sovraccarico sensoriale. L’obiettivo di VALICA non è rappresentare in modo esaustivo l’autismo, ma offrire a terzi uno spunto concreto di sensibilizzazione, permettendo di sperimentare in prima persona quanto l’ambiente possa risultare caotico, amplificato e disorientante.

“Il percorso è breve ma impattante – continua Mazzarella -. I partecipanti vengono accompagnati all’interno dell’esperienza e, al termine, possono lasciare una parola o una riflessione sulle sensazioni provate. Questo momento di restituzione diventa parte integrante dell’attività, trasformando l’esperienza in consapevolezza.”

Ecco la rete aderente all’iniziativa: Comune di Siracusa, Città Educativa, ANGSA Siracusa, Circolo Canottieri Ortigia 1928, Circolo L’anatroccolo Legambiente Solarino, Agesci, ASD Filippide, ASD Basket Siracusa, Madì Sport Academy, Energia in Movimento, Equitazione Siracusana e Valenti Dance Studio