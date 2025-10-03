Giornate FAI d’Autunno: Siracusa apre Palazzo Greco, scrigno del teatro classico

Nei giorni 11 e 12 ottobre 2025, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, la delegazione FAI Siracusa, in collaborazione con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), apre le porte di Palazzo Greco al pubblico rendendo accessibile un luogo carico di storia e cultura.

Palazzo Greco, edificato nel XIII-XIV secolo nel cuore di Corso Matteotti, è oggi la sede dell’INDA e ospita il Museo del Dramma Antico, con bozzetti, fotografie di scena e materiali scenografici. Nel corso dei secoli, l’edificio ha subito ampliamenti e restauri.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa saranno gli studenti del Liceo Quintiliano di Siracusa, che vestiranno i panni di guide d’eccezione accompagnando visitatori e cittadini in un viaggio tra storia, arte e memoria.

Durante le Giornate FAI d’Autunno, sarà così possibile scoprire ambienti e spazi storici raramente accessibili, approfondendo il legame tra Siracusa, il teatro classico e la valorizzazione del patrimonio culturale.