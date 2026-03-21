Giornate Fai di Primavera, a Siracusa si riscopre il Tempio di Apollo

Tornano oggi e domani le Giornate FAI di Primavera, la grande iniziativa nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano dedicata alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico. In Sicilia le aperture previste sono 65, tutte a contributo libero, e per la provincia di Siracusa uno dei luoghi simbolo scelti per questa edizione è il Tempio di Apollo, nel cuore di Ortigia.

Per Siracusa si tratta di un’occasione particolarmente significativa, perché il Tempio di Apollo è uno dei monumenti più riconoscibili e identitari della città, ma anche uno dei luoghi che più si prestano a essere riscoperti con uno sguardo nuovo. Le visite, secondo quanto indicato per il weekend FAI, si terranno dalle 10 alle 17.30.

Il sito conserva oggi un tratto del muro meridionale della cella, parti dello stilobate e diversi tronconi di colonne, elementi che continuano a testimoniare l’importanza dell’Apollonion nella storia della città e dell’architettura greca in Occidente. Proprio gli studiosi, ricorda la documentazione diffusa in occasione delle Giornate FAI, lo considerano tra i più antichi edifici templari lapidei di ordine dorico del mondo greco occidentale.

Le visite saranno accompagnate dagli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia, dell’IIS “Luigi Einaudi” di Siracusa e dell’IIS “A. Gagini”, che svolgeranno il ruolo di ciceroni durante il percorso. Un elemento che da sempre caratterizza le Giornate FAI di Primavera, costruite non solo come momento di fruizione culturale ma anche come esperienza educativa e partecipativa.

In provincia, invece, riflettori puntati su Lentini con la Chiesa Rupestre del Crocifisso, considerata uno dei siti rupestri più importanti della Sicilia per il suo apparato iconografico. Secondo quanto diffuso in occasione delle Giornate FAI, il luogo testimonia la continuità del culto e dell’uso dell’area nel tempo, con almeno cinque fasi decorative e un complesso programma iconografico dedicato in particolare al culto mariano. Il sito, inoltre, è stato interessato da un intervento di risanamento conservativo e miglioramento strutturale avviato nel 2023 e da poco concluso. ￼

L’iniziativa si inserisce nella 34ª edizione della manifestazione nazionale del FAI, che quest’anno coinvolge 780 luoghi in 400 città italiane. Il senso dell’evento resta quello di avvicinare il pubblico a beni noti o meno noti del territorio, promuovendo conoscenza, tutela e partecipazione. Anche a Siracusa, il Tempio di Apollo torna così a essere non solo uno sfondo monumentale urbano, ma il centro di una visita consapevole dentro la storia millenaria della città.