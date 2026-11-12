Giornate Fai per le scuole, a Siracusa apre l’Alagoniana: cosa vedere in Sicilia

Attualità · Giornate FAI

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un’esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, e che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

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Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

Siti aperti

SIRACUSA

Biblioteca Alagoniana

Nel cuore storico di Siracusa, la Biblioteca Alagoniana e il Museo Diocesano custodiscono un prezioso patrimonio artistico, librario e religioso. Fondata nel 1780 dal vescovo Giambattista Alagona come biblioteca pubblica per i giovani, la Biblioteca conserva importanti raccolte di libri antichi e manoscritti, tra cui la Bibbia Poliglotta del 1652. Ospitata nel Palazzo Arcivescovile, conserva le storiche scaffalature lignee e testimonia il fervore culturale della Siracusa settecentesca. Il Museo Diocesano ha invece sede nell’antica Casa degli Esercizi, edificata nel 1762, caratterizzata da un elegante portale decorato, ambienti affrescati e raffinati stucchi. Durante le Giornate FAI, i visitatori potranno scoprire questi luoghi ricchi di storia e spiritualità, ammirando testimonianze artistiche e culturali che raccontano il legame tra fede, conoscenza e identità del territorio siracusano.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi”; dell’I.I.S.S. Liceo Artistico A. Gagini di Siracusa

PALERMO

Archivio Storico Comunale

L’Archivio Storico Comunale, si torva in Via Maqueda 157, all’ interno del quartiere storico della Kalsa. Ospitato nei locali appartenuti all’ex convento dei Padri Agostiniani Scalzi della chiesa di S. Nicola da Tolentino, è stato edificato nel 1507 e incamerato dal Comune nel 1866. Nel 1881 l’architetto Giuseppe Damiani Almejda progettò un volume chiuso e una capiente sala con scaffalature, improntata a criteri razionali e fornita di espedienti tecnologici ripresi dall’architettura industriale del XIX secolo. Il massiccio involucro murario della sala centrale, chiamata con il nome del suo progettista, Sala Almejda, è risolto con un prospetto che richiama vivacemente lo stile rinascimentale con parte terrena bugnata e aperture superiori dal disegno classicheggiante. L’Archivio conserva i documenti della vita comunale a cominciare dal secolo XIII e comprende Atti del Senato, Bandi, Provviste, Consigli Civici, Cerimoniali, Maestranze, Raziocini, Ricordi patri.

Di eccezionale valore storico-documentario è il Tabulario, raccolta di pergamene che va dai primi del ‘300 alla metà dell’800, che conserva tra l’altro i Diplomi o Privilegi della città.

Di notevole interesse, inoltre, l’album con le foto dei Mille di Garibaldi, raccolte da Alessandro Pavia, le stereoscopie di Eugene Sevaistre sulle barricate di Palermo del 1860 e una serie completa di disegni con illustrazioni della Divina Commedia, opera di Francesco Scaramuzza, fotografati da Carlo Saccani.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo delle Scienze Umane Finocchiaro Aprile di Palermo

MESSINA

Palazzo della Questura

La Questura sorge in un’area storica di Messina, vicina all’antico complesso di San Giovanni di Malta e al Palazzo della Prefettura, legato per secoli all’ordine dei Cavalieri di Malta. Il quartiere subì profonde trasformazioni dopo il devastante terremoto del 28 dicembre 1908, che distrusse gran parte della città. La ricostruzione diede vita a nuovi edifici pubblici e a un diverso assetto urbano.

L’apertura della Questura di Messina in occasione delle Giornate FAI per le scuole rappresenta un’opportunità speciale per avvicinare i cittadini a un luogo istituzionale normalmente destinato alle attività della Polizia di Stato. L’eccezionalità dell’iniziativa risiede nella possibilità di conoscere, attraverso un percorso autorizzato, la storia dell’edificio e il lavoro quotidiano di chi garantisce la sicurezza della comunità. La visita permette inoltre di valorizzare il patrimonio urbano circostante e di approfondire il legame tra storia, istituzioni e cittadinanza.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Pascoli Crispi di Messina

CALTANISSETTA

I Notarbartolo e lo storico Quartiere di San Giuseppe

L’itinerario delle Giornate FAI scuola si snoda nel centro storico di Caltanissetta, da Palazzo Notarbartolo di Villarosa, affacciato su piazza San Giuseppe, alle chiese di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio. Edificato alla fine del Cinquecento dai duchi di Villarosa, il palazzo fu trasformato nell’Ottocento dall’ingegnere Alfonso Barbera, che ne ridisegnò la facciata in stile eclettico. Acquistato e restaurato da Casa Rosetta, oggi ospita una residenza universitaria e corsi per educatori professionali, esempio di rigenerazione del patrimonio storico. La visita prosegue alla scoperta di due preziosi organi della bottega nissena dei Polizzi: quello di San Sebastiano, realizzato nel 1877 da Damiano Polizzi e contrassegnato «Opus n. 1», e quello di Sant’Agata, inaugurato nel 1900 grazie a una sottoscrizione cittadina e restaurato nel 2015. Un percorso tra architettura, musica e memoria, alla scoperta di luoghi che continuano a vivere.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. “G. Galilei – A. Di Rocco”; dell’I.I.S. Superiore A. Manzoni – F. Juvara; del Liceo Classico Linguistico Coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta

ALCAMO (TP)

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale di Alcamo, chiamato anche Il Municipio, è un edificio storico e pubblico che si trova in Piazza Ciullo. Nel 1842, a causa dei continui trasferimenti della sede del Comune, il sindaco pro-tempore, Giovanni Ferrando, acquistò un magazzino nella piazza principale, allo scopo di costruirvi il palazzo municipale. La scelta di questo luogo era dovuta alla posizione ottimale rispetto al contesto urbano di allora. La costruzione, su progetto dell’architetto Gaspare Di Giovanni, iniziò nel 1843; allo stesso subentrò l’ingegnere Francesco Palermo. L’edificio fu ultimato nel 1865 e gli uffici comunali vi furono sistemati l’anno seguente. Il palazzo è stato interamente restaurato nel 1984. Il prospetto è di stile neoclassico: a piano terra si aprono due finestre con archi e il portone principale. Al primo e secondo piano si affacciano tre balconi che hanno delle mensole e ballatoi in pietra, dominati da un frontone e una ringhiera realizzata in ferro battuto. Accanto al balcone centrale del secondo piano si trovano due tondi; in quello a destra c’è un’aquila, che rappresenta la città di Alcamo nel suo stemma. La facciata si chiude con un cornicione; l’entrata presenta un portale in travertino con due lesene laterali; nell’androne c’è un soffitto a botte e le pareti presentano le incisioni di alcuni disegni realizzati nel 1962 dal pittore Gino Patti; sulla destra alcune opere della città come la Chiesa di San Tommaso, il palazzo De Ballis, il Castello e il Contrasto “Rosa fresca aulentissima” di Cielo d’Alcamo, mentre a sinistra si vedono alcune case di Alcamo.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo S. Bagolino e dell’Istituto Comprensivo Don Bosco- Rocca di Alcamo (TP)

CASTELVETRANO (TP)

Chiesa e Convento dei Frati Cappuccini

La Chiesa e il Convento dei Cappuccini sono ubicati in Piazza San Francesco d’Assisi, una zona popolare, vicina al centro storico della città dove si trovano anche il cimitero monumentale e lo stadio comunale. Il primo convento, di cui non rimane traccia, risale al 1546 quando il principe Carlo D’Aragona diede originariamente ai Cappuccini una sede e una chiesa in contrada Sant’Anna, lungo la strada che portava alla chiesa di Trinità. Dopo l’abbandono del vecchio Convento, iniziò tra il 1626 e il 1629, la costruzione del nuovo edificio che comprendeva la chiesa e il convento ubicati nel sito dove attualmente si trovano. Nel 1629 fu celebrata per la prima volta la messa. Il convento e la chiesa furono i più importanti dell’intera provincia e l’Ordine che fu accolto con grande entusiasmo dal popolo, fu influente non solo nella vita religiosa, ma anche nella vita politica della città.

Il percorso durante le Giornate FAI per le scuole comprende la chiesa e il maestoso convento con le sue catacombe risalenti al 1630 (riaperte nel 2014 dopo 400 anni) che custodiscono oltre che i resti di numerosi frati cappuccini, anche quelle del principe Giovanni III di Aragona e Tagliavia e l’importante biblioteca che custodisce una serie di Sacre scritture in diverse forme e di differenti periodi, documenti, libri scritti dagli stessi frati e antichi testi. La visita sarà arricchita dalla narrazione di aneddoti dell’avventurosa vita del frate cappuccino Padre Pietro da Mazara che portò, da una delle sue tante missioni, un crocifisso miracoloso tutt’ora conservato all’interno della chiesa. La narrazione darà spazio anche alla storia dell’Ordine dei frati Cappuccini e al loro ruolo nella vita sociale e politica della città.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico G. Pantaleo; dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo; dell’Istituto Comprensivo Capuana Pardo di Castelvetrano (TP)

MARSALA (TP)

Area Archeologica di Lilibeo

L’Area archeologica di Capo Boeo, a Marsala, custodisce le vestigia dell’antica Lilibeo, fondata dai Cartaginesi nel IV secolo a.C. su un promontorio affacciato sul Mediterraneo. Durante le Giornate FAI, il percorso “Mosaici di Lilibeo e restauri recenti” accompagnerà i visitatori alla scoperta delle dimore romane decorate da preziosi pavimenti musivi, tra cui la Domus dell’insula Prima, dove sarà possibile assistere al restauro a cantiere aperto del mosaico raffigurante la testa di Medusa. La visita comprenderà la Casa della Venatio, i mosaici sotto il Teatro Impero e la chiesa di San Giovanni, con l’ipogeo legato al mito della Sibilla Lilibetana e una mostra dedicata alla vita quotidiana tra età bizantina, islamica e normanna. L’itinerario toccherà anche le rare tombe bizantine dipinte lungo la Plateia Aelia, recentemente restaurate. Un viaggio tra archeologia, arte e culture che racconta oltre duemila anni di storia.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ITET “G. Garibaldi”, del Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII ”; del Liceo Scientifico “P. Ruggieri”, dell’Istituto “A. Damiani”, dell’I. C. “Garibaldi – Pipitone”, dell’I. C. “Cavour-Mazzini” di Marsala (TP)

CATANIA

Villa Zingali – Tetto

Villa Zingali Tetto, lungo la storica via Etnea a Catania, fu progettata nel 1926 dall’architetto Paolo Lanzerotti per l’avvocato Paolo Zingali Tetto e completata nel 1930. Donata all’Università di Catania, dal 2015 fa parte del Sistema Museale di Ateneo come Museo della Rappresentazione. La villa combina elementi barocchi e neoclassici, ambienti riccamente decorati e raffinati arredi, circondata da un giardino all’italiana e un antico agrumeto. Durante le Giornate FAI sarà possibile ammirare il Giardino d’Inverno, con le vetrate policrome di Salvatore Gregorietti, il Salone delle Feste, lo studio e la sala da pranzo con pregiati camini in marmo. Gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno i visitatori alla scoperta delle collezioni museali, tra cui l’Archivio Progetti Francesco Fichera e il Fondo Piranesi. La visita si concluderà con una passeggiata nel giardino all’italiana, tra architettura, arte e natura.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo scientifico E. Majorana di San Giovanni La Punta (CT)

ACIREALE (CT)

Seminario Vescovile

Il Seminario Vescovile di Acireale sorge nello slargo di San Martino, di fronte all’omonima chiesa secentesca. Inaugurato nel 1881 nell’ex collegio San Martino, fu ampliato per accogliere un numero crescente di seminaristi e arricchito dall’elegante facciata progettata dall’ingegnere Mariano Panebianco. Durante le Giornate FAI, grazie alla collaborazione del rettore padre Giovanni Mammino, sarà possibile visitare eccezionalmente questo edificio ottocentesco. Il percorso, guidato dagli Apprendisti Ciceroni, comprende un’esposizione di antichi strumenti scientifici, musicali e tecnologici, le due sale del Fondo Antico della biblioteca, custodi di manoscritti, cinquecentine e preziosi volumi, e il grande salone al secondo piano. La visita culmina nella cappella, realizzata tra il 1936 e il 1939 su progetto di Salvatore Vicari, caratterizzata dal predominante colore rosso, dalle vivaci decorazioni e dalle pitture di Francesco Patanè.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Archimede di Acireale (CT)

BRONTE (CT)

Chiesa del Soccorso

La Chiesa di Maria Santissima del Soccorso, nel cuore del centro storico di Bronte, è uno degli edifici religiosi più antichi della città. Probabilmente di origine medievale, è documentata dal 1574 e conserva testimonianze di secoli di storia e devozione. Legata anche al culto di Santa Lucia e San Placido, presenta una sobria facciata con portale in pietra lavica e un interno a navata unica, arricchito da altari e da un organo a canne del 1847. Particolarmente preziosi sono gli affreschi risalenti ai secoli XIV-XV, tra cui un ciclo dedicato alla vita e al martirio di Santa Lucia, accompagnato da antiche iscrizioni in volgare siciliano. Durante le Giornate FAI, i visitatori potranno scoprire questo patrimonio di arte, fede e tradizioni popolari, attraverso un percorso che racconta la storia di Bronte e custodisce importanti testimonianze della sua identità culturale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Benedetto Radice di Bronte (CT)

NICOSIA (EN)

Basilica di Santa Maria Maggiore

La Basilica di Santa Maria Maggiore sorge nella parte alta di Nicosia, ai piedi del castello. Fondata in epoca normanna dal conte Ruggero con il nome di Santa Maria la Scala, fu distrutta da una frana nel 1757 e ricostruita a partire dal 1767 su progetto di Serafino da Catania. L’edificio, in stile barocco, presenta una facciata incompiuta, un imponente portale decorato con figure mitologiche e un interno a croce latina con tre navate e cupola ottagonale. Durante le Giornate FAI sarà possibile ammirare le sue straordinarie opere d’arte, tra cui la monumentale Cona marmorea di Antonello Gagini, realizzata nel 1512 e alta circa dieci metri, il Trono di Carlo V del 1518 e il Crocifisso del Padre della Provvidenza. Un percorso tra storia, architettura e arte sacra, alla scoperta di un luogo simbolo della città, rinato dopo la devastante frana settecentesca.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fratelli Testa di Nicosia (EN)

PIAZZA ARMERINA (EN)

Palazzo di città e Circolo di cultura

Nasce nel ‘700 come palazzo senatorio, su disegno del grande architetto catanese Francesco Battaglia (1701 – 1788), con le spese in parte sostenute dal marchese Luigi Trigona della Floresta. La parte più bella è certamente la facciata principale arricchita dal portone centrale su cui poggia lo stemma della città, rifatto recentemente in quanto quello antico andato perduto, dalla grandiosa balconata e completata nella parte sommitale dall’orologio. L’ingresso principale era l’attuale sede del circolo di cultura, un ingresso solenne, reso tale anche dalle 4 colonne che ancora si possono ammirare all’interno del circolo e che servono anche a sorreggere il solaio del salone principale, oggi sala del consiglio comunale, la cui volta fu affrescata dal pittore palermitano Gioacchino Martorana. In questa volta campeggia al centro, riccamente contornato da fiori, putti e vedute a trompe l’oeil lo stemma della città di Piazza. Sempre in questo salone, il più importante del palazzo e affacciato su piazza Garibaldi, campeggiano quattro grandi tele settecentesche: due raffigurano reali, una il conte Ruggero a cavallo recante in mano il vessillo di Maria SS. delle Vittorie e la quarta una Natività del pittore Candrilli pervenuta al comune dopo la soppressione dei beni ecclesiastici.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Chinnici – Roncalli di Piazza Armerina (EN)

COMISO (RG)

Castello dei Naselli d’Aragona

Il Castello dei Naselli d’Aragona, noto anche come Palazzo del Conte, sorge nel centro storico di Comiso e custodisce secoli di storia feudale. Documentato già nel 1392, passò nel 1453 dalla famiglia Cabrera ai Naselli, segnando la trasformazione di Comiso in un centro economico e giuridico autonomo. L’edificio conserva testimonianze di diverse epoche, dalla fase sveva alle trasformazioni rinascimentali e moderne. Tra gli elementi più significativi spiccano il mastio quadrangolare e la torre ottagonale medievale, successivamente trasformata in cappella, con affreschi ancora visibili. Alcuni ambienti furono utilizzati come carceri fino al 1960. Acquistato nel 2024 dalla cooperativa Multifidi con l’obiettivo di valorizzarlo, il castello sarà protagonista delle Giornate FAI. I visitatori potranno esplorarne gli ambienti storici, scoprendo architetture, aneddoti e leggende legati a uno dei monumenti più rappresentativi di Comiso.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Carducci di Comiso (RG)