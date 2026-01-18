Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano così

Metà gennaio scorre senza freddo pungente e senza gelo. A circa due settimane dai tradizionali Giorni della Merla, le temperature registrate in gran parte d’Italia risultano miti, più simili a quelle autunnali che a quelle tipiche dell’inverno.

A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che parla di una fase diffusamente sopra la media termica. Dopo un inizio di 2026 segnato da un breve “botto polare”, l’Italia è entrata in una parentesi più stabile e decisamente più calda del normale. Secondo le previsioni, le temperature resteranno superiori alla media stagionale per almeno una decina di giorni.

Quando cadono i Giorni della Merla 2026

La tradizione popolare italiana colloca i Giorni della Merla negli ultimi tre giorni di gennaio. Nel 2026, dunque, ricadono il 29, 30 e 31 gennaio e sono considerati, secondo il sapere popolare, i giorni più freddi dell’anno.

Meteo e tradizione: cosa aspettarsi

Intorno ai Giorni della Merla ruotano numerosi proverbi e credenze. La più diffusa sostiene che, se questi tre giorni sono molto freddi, la primavera sarà mite e anticipata. Al contrario, se risultano caldi o poco rigidi, l’inverno potrebbe prolungarsi, ritardando l’arrivo della bella stagione.

Alla luce delle attuali previsioni meteo, caratterizzate da temperature sopra la media, resta da capire se la tradizione verrà smentita anche quest’anno o se un colpo di coda dell’inverno arriverà proprio a ridosso di fine gennaio.

Origini e leggende dei Giorni della Merla

L’origine dell’espressione “Giorni della Merla” non è certa. Una delle prime ipotesi risale al 1740, formulata dallo scrittore e religioso Sebastiano Pauli nel volume Modi di dire toscani ricercati nella loro origine.

La leggenda più nota racconta di una merla dal piumaggio bianco che, per proteggersi dal freddo intenso di gennaio, si rifugiò con i suoi piccoli all’interno di un camino. Uscita il 1° febbraio, ne sarebbe venuta fuori con le piume annerite dalla fuliggine.

Altre spiegazioni fanno riferimento a un cannone chiamato “La Merla”, trasportato sul fiume Po ghiacciato negli ultimi giorni di gennaio, o a una nobildonna della famiglia Merli che attese il gelo per attraversare il fiume e raggiungere il futuro sposo.

Tra clima che cambia e saperi popolari

Una cosa è certa: i Giorni della Merla continuano ad affascinare e a suscitare curiosità, anche in un contesto climatico sempre più instabile. Tra temperature anomale, inverni meno rigidi e tradizioni secolari, resta vivo il legame tra il meteo e la cultura popolare, che ogni anno torna a interrogarsi su cosa riserveranno gli ultimi giorni di gennaio.