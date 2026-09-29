Giovane 22enne trovato morto nel letto: sarà eseguita l’autopsia

Cronaca · indagini in corso

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Un ragazzo di 22 anni, Alessio Giuga, è stato trovato senza vita nel suo letto, nel cuore della notte, a Rosolini. L’allarme è stato dato da una familiare del giovane.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Noto, che dovranno ricostruire quanto accaduto. Sul corpo sarà effettuata autopsia per determinare le cause del decesso considerata la giovane età della vittima. Indagini in corso.

Su Facebook, il sindaco di Rosolini, ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane: “Oggi Rosolini si è svegliata con un dolore immenso nel cuore.

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La morte improvvisa di Alessio Giuga, appena 22 anni, lascia tutti sgomenti e senza parole.

Non si può morire così giovani.

Non si può spegnere una vita quando davanti ci sono ancora sogni da realizzare, strade da percorrere, abbracci da vivere e un futuro ancora tutto da scrivere.

Mi stringo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Rosolini, alla mamma Laura, ai nonni Luisa e Giovanni , alla famiglia e a tutti i suoi cari, colpiti da un dolore che nessuna parola potrà mai colmare.

E un pensiero va al papà Santino, che in queste ore sta vivendo a sua volta una drammatica prova.

Ai nostri giovani voglio dire una cosa, con il cuore, da amico e da Sindaco, non date mai per scontato il tempo, vivete, amate, inseguite i vostri sogni, state accanto alle persone che vi vogliono bene, la vita è un dono fragile e prezioso.

Ciao Alessio.

Che la terra ti sia lieve.

E che il tuo sorriso rimanga per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto.”