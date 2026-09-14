Giovane trovato morto in campagna: nessun segno evidente di violenza, disposta l’autopsia

Cronaca · Carabinieri

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte del giovane trovato senza vita nella notte nelle campagne tra Noto e Canicattini Bagni. Il corpo sarebbe stato rinvenuto intorno alle 4 del mattino e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con i rilievi effettuati dal personale investigativo di Siracusa.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Noto. La notizia della morte è stata riportata questa mattina da La Sicilia, che aveva riferito anche dell’ipotesi di un possibile collegamento con pratiche esoteriche. Ma dagli ulteriori elementi raccolti sulla vicenda, al momento, non emergerebbero circostanze sufficienti per parlare di ciò. Il quadro resta comunque da chiarire e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa degli accertamenti medico-legali.

Da un primo esame del corpo non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una violenza esercitata da altre persone. Un dato che dovrà comunque essere confermato dagli approfondimenti successivi e, soprattutto, dall’autopsia, chiamata a stabilire con certezza le cause del decesso. Il giovane, secondo quanto si apprende, gravitava attorno a un gruppo di ragazzi che aveva scelto uno stile di vita comunitario e a stretto contatto con la natura, trovando soprattutto nelle campagne attigue a Canicattini (ma territorio di Noto) un punto di riferimento. Una “comunità informale” con una quotidianità vissuta prevalentemente in campagna e secondo modalità lontane da quelle convenzionali.

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È anche all’interno di questo contesto che i Carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore del giovane e quanto possa essere accaduto prima del ritrovamento. Gli accertamenti sono ancora in corso e il quadro investigativo rimane aperto. Non ci sarebbero al momento evidenze di un’aggressione, ma sarà l’esame autoptico a fornire gli elementi necessari per determinare la causa della morte.

“Sono e siamo, come Comunità, profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto, la vita di ogni persona è un dono prezioso per essere consumata in circostanze così drammatiche ancora da chiarire – le parole del sindaco di Canicattini Paolo Amenta –. Siamo vicini ai familiari e ci stringiamo al loro dolore. Lasciamo che gli investigatori e la magistratura facciano chiarezza e piena luce su quanto è avvenuto”.