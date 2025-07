Giovani Democratici, il segretario comunale di Siracusa Luca Santoro eletto presidente dell’Assemblea Regionale

In data 27 luglio 2025 si è tenuto a Catania il Congresso Regionale dei Giovani Democratici Siciliani. Un appuntamento di grande rilevanza politica e organizzativa che ha segnato un momento di confronto, dialogo e riorganizzazione interna, ponendo le basi per una nuova fase di rilancio del movimento giovanile dopo un lungo periodo di commissariamento.

Alla presenza di numerosi delegati provenienti dalle province dell’Isola, sono stati rinnovati gli organi statutari e le principali cariche dirigenziali dell’organizzazione giovanile. Tra le elezioni più significative, si segnala quella del Presidente dell’Assemblea Regionale, individuato nella figura di Luca Santoro, Segretario Comunale dei Giovani Democratici di Siracusa.





“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai delegati per il sostegno e la fiducia che mi è stata accordata. È per me un grande onore assumere il ruolo di Presidente dell’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici Siciliani. Il congresso rappresenta un punto di svolta, un nuovo inizio per la nostra organizzazione, che intende tornare a essere un luogo vivo di partecipazione, crescita politica e impegno concreto. Sento forte la responsabilità di questo incarico, che svolgerò con spirito di servizio, trasparenza e apertura al confronto. Il mio obiettivo sarà quello di contribuire alla costruzione di una comunità giovanile coesa, inclusiva e radicata nei territori, capace di interpretare i bisogni e le speranze delle nuove generazioni siciliane”, ha detto Santoro.

“In questo senso, faccio mie le parole di Alcide De Gasperi: ‘Abbiamo bisogno di giovani che non si accontentino di ciò che trovano, ma che abbiano il coraggio di costruire ciò che manca.’ È questa la sfida che ci attende: generare una nuova energia civile, capace di costruire visioni, proposte e prospettive per il futuro della Sicilia. Rivolgo un ringraziamento sentito a Giuseppe Di Pisa per il prezioso lavoro svolto alla guida della Commissione Regionale per il Congresso, e un augurio di buon lavoro a tutti i componenti della nuova squadra dirigente guidata dal neoeletto Segretario Marco Greco. Sono certo che, insieme, sapremo affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”, ha concluso.

Il Congresso ha così segnato l’inizio di una nuova stagione politica per i Giovani Democratici Siciliani, basata sulla partecipazione attiva, sul rinnovamento delle idee e sulla volontà di contribuire con responsabilità alla crescita civile, sociale e democratica della Sicilia.