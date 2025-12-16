Ultime news

Giovani democratici, nominati due siracusani nella segreteria regionale

La Federazione dei Giovani Democratici di Siracusa accoglie con soddisfazione il completamento del rinnovo degli organismi regionali dei Giovani Democratici della Sicilia, definito nel corso della prima Direzione Regionale svoltasi a Catania lo scorso 13 dicembre.

Un percorso che vede Siracusa già protagonista grazie al ruolo di Luca Santoro, presidente dell’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici, e che oggi si rafforza ulteriormente con le nuove nomine all’interno della segreteria regionale. Nel corso dei lavori sono infatti stati nominati Martina Cassarino, con delega a Diritti Umani e Immigrazione, Giuseppe Cannia, con delega alla Inclusione sociale, e Francesco Schiavone, con delega ad Agricoltura e Ambiente.

Queste nuove figure si aggiungono a una struttura regionale già in fase di consolidamento e rappresentano un passaggio importante per dotare l’organizzazione di una squadra politica più ampia, plurale e rappresentativa, capace di affrontare le sfide che attendono i giovani siciliani.

Durante la Direzione è stata inoltre ufficializzata la designazione di Giuseppe Di Pisa nella Direzione regionale del Partito Democratico, un ingresso che rafforza la presenza dei Giovani Democratici nei luoghi decisionali del partito e valorizza il lavoro politico portato avanti sui territori.

A commentare è la segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Siracusa, Giulia Martorano: “Rivolgo un augurio di buon lavoro a tutta la squadra che oggi partecipa ai lavori regionali dell’organizzazione. Le nuove nomine rappresentano un importante protagonismo di Siracusa negli organi regionali: un pezzo importante di un puzzle più grande che stiamo costruendo con impegno e visione politica. Questo risultato è anche il frutto di un lavoro sinergico avviato nel tempo dalla Federazione e che voglio riconoscere e ringraziare nella figura del precedente segretario provinciale, Niccolò Monterosso, per l’impegno e la visione politica messi al servizio della nostra comunità. Come Federazione di Siracusa continueremo a lavorare in modo sinergico con il livello regionale, convinti che solo attraverso la collaborazione e la valorizzazione delle energie migliori dei territori si possa rafforzare davvero il ruolo dei Giovani Democratici nella vita politica della Sicilia”


